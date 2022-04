Maroc: Message de condoléances et de compassion de SM le Roi à la famille de feue Rachida El Harrak

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste feue Rachida El Harrak, décédée vendredi.

Dans ce message, le Souverain souligne avoir appris avec grande émotion la nouvelle du décès de la grande artiste Rachida El Harrak, implorant le Tout-Puissant de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi Ses fidèles vertueux.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux à ses proches, à sa grande famille artistique nationale et à l'ensemble de ses amis et admirateurs Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, priant le Très-Haut de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi dit également partager la peine de la famille de Rachida El Harrak suite à la disparition de cette grande artiste de la génération des pionniers, qui a marqué de son empreinte la scène théâtrale nationale, pendant plusieurs décennies, à la faveur d'oeuvres créatives distinguées, implorant Dieu, en ces jours bénis du mois sacré du Ramadan, de rétribuer amplement la défunte pour les services louables rendus à son art et à sa patrie.