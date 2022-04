Algérie: Les tentatives de semer la discorde et la division au pays ne se réaliseront jamais

Alger — Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a qualifié samedi à Bordj Badji Mokhtar les "tentatives délibérées des mercenaires de semer la discorde et la division" entre les enfants du même peuple et entre le peuple et son Armée, "d'illusions et de chimères qui ne se réaliseront jamais sur la terre des Chouhada", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En ces temps où l'Algérie a le plus besoin de renforcer son unité nationale et de réunir toutes les forces vives autour de l'intérêt suprême de la nation, ces mercenaires tentent, délibérément, de semer la discorde et la division entre les enfants du même peuple, et entre le peuple et son Armée. Ce sont des illusions et des chimères qui ne se réaliseront jamais sur la terre des Chouhada, car le peuple algérien et son Armée, authentiques qu'ils sont, n'ont aucun autre objectif que celui de servir l'intérêt de la Nation et l'avenir de ses enfants", a affirmé le Général de Corps d'Armée dans une allocution d'orientation prononcée lors de sa visite de travail et d'inspection au niveau du Secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6ème Région militaire et qui a été suivie par via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités de ladite Région.

Pour le Général de Corps d'Armée, "ces efforts doivent s'articuler sur l'unité, la cohésion et la solidarité entre les différentes composantes du peuple algérien, la confiance en les institutions de l'Etat, à leur tête l'ANP, et l'engagement de servir la Patrie, de préserver ses intérêts suprêmes et de renforcer sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté, pour l'édification de l'Algérie nouvelle, dont les repères ont été tracés par Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale", a-t-il encore souligné.

Dans le même sens, le Général de Corps d'Armée a relevé que "c'est grâce à cette cohésion que le peuple algérien a pu libérer notre pays du joug du colonisateur, une cohésion qui nous a permis de vaincre le terrorisme barbare, et qui ouvrira à notre pays, sans nul doute, les voies de la prospérité et du progrès, et qui en fera avec la volonté d'Allah Le Tout-Puissant, un havre de paix et de prospérité, n'en déplaise aux conspirateurs qui, sournois et malades d'esprit, n'ont jamais souhaité et ne souhaiteront jamais du bien à l'Algérie et à son peuple".

A l'issue de cette visite qui reflète l'intérêt que confère le Haut Commandement de l'ANP au degré de la disponibilité opérationnelle des unités implantées au niveau de cette Région sensible, et des conditions de vie et de travail des personnels mobilisés le long des frontières à l'extrême sud, notamment durant ce mois sacré de Ramadhan, le Général de Corps d'Armée "a émis un ensemble d'orientations et d'instructions qui s'inscrivent dans leur ensemble dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels et visent également à rehausser le rendement et le degré de vigilance pour faire face aux défis sécuritaires au niveau de cette Région sensible".

Auparavant, et après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée a observé, en compagnie du Général-Major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6ème RM, un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Menad M'Hamed, dont le siège dudit secteur porte son nom. Il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du Chahid et récité la Fatiha du Saint Coran sur son âme et sur celles des valeureux Chouhada.

A l'issue de cette rencontre, le Général de Corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant de la 6ème RM et un exposé présenté par le Commandant du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar.