Cote d'Ivoire: Covid-19 - Des centres d'accueil et de dépistage fermés

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a annoncé le vendredi 15 avril dans un communiqué, reçu par Fratmat.info, à Abidjan, la fermeture de certains centres d'accueil et de dépistage de Covid-19. Il s'agit des centres de Bingerville, de Cocody, d'Abobo, de Treichville-gare de Bondoukou et de Port-Bouët.

Toutefois, les services d'accueil et de dépistage Covid-19 se poursuivent seulement dans les centres du parc des sports de Treichville, d'Attécoubé, d'Adjamé, de Marcory et de Yopougon

Il faut noter que le nombre de nouveaux cas de Covid--19 enregistrés en Côte d'Ivoire connaît une baisse significative depuis le début de l'année avec, en moyenne, 314 cas par jour notifiés en janvier, 28 en février et 9 sur la période du 1er au 23 mars. Le taux de guérison est d'environ 99%. Quant au nombre de décès, il connaît également une baisse considérable avec 71 décès enregistrés en janvier 2022, 8 en février et 3 sur la période du 1er au 23 mars. Ainsi, la Côte d'Ivoire enregistre, un taux de létalité de 0,97%, l'un des plus faibles de la sous-région.

12 136 192 doses de vaccin

Pour rappel, le Ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle a enregistré le vendredi 15 avril 2022, 7 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 369 échantillons prélevés soit 0,5 % de cas positifs, 11 guéris et 0 décès. À la date du 15 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 849 cas confirmés, dont 81 020 personnes guéries, 797 décès et 23 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 487 207. Le 14 avril, 12 633 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 12 136 192 doses du 1er mars 2021 au 14 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre cette pandémie est gratuite et volontaire.