Cote d'Ivoire: Pâques - Comment les chrétiens se préparent à la résurrection du Christ ?

Après 40 jours de pénitence et de privation, les chrétiens du monde entier s'apprêtent à commémorer la résurrection du Christ le dimanche 17 avril 2022. À 24 heures de cette fête religieuse, les fidèles chrétiens ivoiriens ont pris d'assaut les gares routières et les marchés...

Ils s'attellent dans les courses afin de ne rien manquer le jour-j. Les gares routières d'Adjamé et de Yopougon ne désemplissent pas, de nombreux fêtards y sont présents pour effectuer le déplacement vers leurs villages afin de célébrer la pâque en famille. Une occasion pour se retrouver après un ou plusieurs années d'absence physique.

" Je vais à Tiébissou retrouver mes frères et sœurs qui étaient partis en basse-côte dans le cadre de leurs activités. Je ne veux en aucun cas manquer cet appel " confie Joseph Koffi, employé dans une structure privée qui a pu obtenir une permission de trois (3) jours. À la gare Utb d'Adjamé, la famille Tanoh est présente depuis 3 heures du matin. Aux dires du chef de famille, R. Tanoh, ses enfants et lui accompagnent son épouse dans son village à Pitiéssi dans le canton Donhoun sur la route de Sakassou. " Ce village célèbre la lumière. A cet effet, l'ancien ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan est attendu", a-t-il précisé et d'ajouter que c'est la raison, pour laquelle, il ne pourra pas se rendre chez lui à Bongouanou dans la région du Moronou.

Les chrétiens font des emplettes

Non loin de cette gare, le marché Gouro. Réputé pour la vente de ces produits vivriers en gros et en détails, ce marché connaît aussi une ambiance particulière. Outre les points de vente des produits vivriers, ceux des poulets et viandes connaissent aussi de l'affluence. Et les vendeurs se frottent bien les mains. " J'ai vendu pas mal de poulets d'hier à aujourd'hui.

C'est normal, c'est la fête des chrétiens ", nous fait savoir Alioune.T qui observe présentement sa période de jeûne puisqu'il est de la religion musulmane. À l'en croire, chaque année à la célébration de la Pâques, les commerçants arrivent à faire de bon chiffres d'affaires. " C'est l'une de nos meilleures périodes en tant que commerçants. En réalité, les choses vont bon train et ce, depuis la fête des rameaux ", a-t-il signifié et de rappeler que ces deux (2) dernières années les recettes étaient maigres en raison de la pandémie à coronavirus. "La maladie a empêché les chrétiens de célébrer réellement cette fête", a-t-il déploré.

Dans les allées du marché, dame Niangoran Angèle, les bras chargés, suit de près sa porteuse de bagages, une adolescente d'environ 17 ans. Sur la tête de cette gamine, un panier qui laisse entrevoir les marchandises achetées par Angèle. " Nous allons à ma voiture qui est garée non loin du marché. Je suis à mon quatrième et dernier tour, je pense avoir tout acheté pour la fête chez moi à la maison.

Certains préfèrent la célébration à Abidjan

J'ai invité ma famille précisément ceux qui n'iront pas hors d'Abidjan, nous allons manger et boire sous des mélodies religieuses. Bien avant, nous irons à la messe, pour être reconnaissant envers Dieu ", nous a-t-elle dit, toute heureuse. Cette chrétienne ne manque pas de signifier qu'elle n'aime pas voyager à cette période à cause de l'incivisme sur la route.

Retenons que la célébration de la Pâques est une fête qui tient à cœur aux chrétiens de Côte d'Ivoire. Toutefois, faut-il le signifier, les populations du centre de la Côte d'Ivoire se sont appropriées cette fête pour les retrouvailles en famille.