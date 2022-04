Cote d'Ivoire: Concours d'entrée à l'Ensoa - Les inscriptions démarrent le lundi 18 avril

Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'école nationale des sous-officiers d'active (Ensoa), démarrent le 18 avril pour prendre fin le 20 mai, selon une circulaire du ministère d'Etat, ministère de la défense.

Ces inscriptions se font au bureau concours de l'Etat-major général des armées (BC/EMGA). Le dossier de candidature est composé d'un certificat de nationalité ivoirienne (original), 2 extraits d'acte de naissance (originaux) datant de moins d'un an plus une photocopie, une fiche de renseignements délivrée par le bureau concours de l'Etat-major général des armées, un curriculum vitae indiquant les études suivies, les diplômes obtenus et les établissements scolaires fréquentés, ainsi que les contacts du candidat.

Le candidat doit également fournir deux photocopies certifiées des diplômes requis, 4 photos d'identité couleur de même tirage. A noter que chaque diplôme doit être accompagné de deux attestations à usage administratif ou la demande formulée à cet effet.

En cas d'admissibilité, le candidat devra fournir un casier judiciaire datant de moins de six mois et un certificat de nationalité original datant de moins d'un an.

Rappelons que pour faire acte de candidature, il faut être titulaire au moins du Bepc.