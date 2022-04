Algérie: Journée du Savoir - L'Université appelée à former une élite capable de relever les défis

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, samedi à Alger, que l'université était appelée à former une élite capable de suivre le rythme de son époque et de relever les défis imposés par la mondialisation.

Lors d'une cérémonie organisée au pôle technologique universitaire de Sidi Abdellah (Alger ouest) à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), en présence de nombre de ministres, M. Benziane a précisé que "l'université algérienne est appelée à œuvrer pour préparer une élite capable de suivre le rythme de son époque, consciente des intérêts

suprêmes de son pays et contribue efficacement au développement national et à la résolution des thématiques de la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire et la sécurité énergétique".

Les champs de bataille dans le pays sont désormais érigés en "des batailles de l'acquisition de la science et des connaissances, de la maîtrise de la technologie et de l'accès au monde de l'informatique et des télécommunications", a relevé le ministre, faisant remarquer qu'une telle démarche fait de la formation "une base scientifique capable de créer de nouvelles voies pour un avenir qui réalise les aspirations de l'Algérie au développement, à l'avancement et à la prospérité, et qui prépare les élites aux métiers de la numérisation et de l'avenir".

Par ailleurs, M. Benziane a appelé à "s'inspirer de la pensée de l'Imam Abdelhamid Ben Badis et à suivre ses pas, lui qui avait posé la première pierre angulaire de la renaissance de l'Algérie avec toutes ses richesses scientifiques, politiques, sociales et morales".

La célébration de cette journée, qui coïncide avec le lancement de la formation en troisième cycle (Doctorat) et du résidanat en sciences médicales, se veut "une reconnaissance et un honneur rendus pour les gens du savoir, auquel l'Algérie accorde une attention particulière".

Il a indiqué, dans ce sens, que "ces deux écoles et les écoles qui devraient être réalisées dans ce pôle seront dotées de tous les moyens nécessaires qui servent les objectifs et les contenus des nouveaux programmes de formation tout en œuvrant à créer un environnement approprié à la formation et à la recherche dans ce pôle, en sus de donner des incitations aux étudiants et professeurs de ces écoles pour attirer l'élite".

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, présente à la rencontre, a souligné que son secteur "continue à soutenir toutes les initiatives visant à promouvoir la place de l'enfance dans divers domaines, notamment scientifiques et créatifs, et ce, dans un cadre de coordination pour mettre en valeur leurs qualifications à dimension internationale".

Lors de cette célébration, des distinctions ont été remises aux premiers étudiants lauréats des concours intellectuels organisés par l'Ecole nationale supérieure de mathématiques (ENSM) et l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle (ENSIA), outre l'organisation d'une exposition de diverses innovations scientifiques des établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.