Nigeria: Bundesliga - Manuel Akanji marque, le Borussia Dortmund étrille Wolfsbourg (6-1)

Ce samedi 16 avril 2022, le Borussia Dortmund accueillait Wolfsbourg pour le compte de la 30e journée de la Bundesliga allemande. Et les Jaune et Noir ont atomisé leur hôte du jour 6 buts à 1. Manuel Akanji, défenseur du Borussia Dortmund, a aussi participé à cette victoire en inscrivant un but.

C'était un après-midi de folie ce samedi à l'Iduna Park de Dortmund. Les coéquipiers de Manuel Obafemi Akanji ont infligé une lourde défaite à Wolfsbourg. Six buts à un, c'est le score final de ce match. Et le défenseur suisse d'origine nigériane Manuel Akanji s'est illustré en marquant le 3e but de son équipe. A la 29', il réceptionne un centre sur un coup franc tiré par Marco Reus, et trompe le gardien adverse.

Après 65 minutes de jeu, il sera remplacé. Cependant il aura fait un match accompli avec son compère de la défense, Emmanuel Zagadou. Après sa sortie, Wolfsburg va sauver l'honneur par le biais de Baku R. (82'). Les autres buts du Borussia ont été marqués par Rothe (24'), Witsel (26'), Emre Can (35'), Erding Haaland (38'-54'). Avec cette victoire, Dortmund est 2e au classement derrière le Bayern Munich, 1er.