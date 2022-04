Sénégal: FA Cup / Man City 2 - 3 Liverpool - Sadio Mané double buteur et désigné homme du match

Ce samedi 16 avril 2022 avait lieu la demi-finale de la FA Cup entre Manchester City et Liverpool. Et ce sont les Reds de Liverpool qui ont réussi à se hisser en finale en s'imposant 3 buts à 2. Sadio Mané, auteur d'un doublé a été élu homme du match.

Liverpool peut dire merci à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Face à City ce samedi après-midi en demi-finale de la FA Cup, Il a inscrit un doublé et remporté le titre de "man of the match".

En effet il n'a suffi qu'une mi-temps à Sadio Mané pour inscrire ses deux buts dans ce match. Déjà à la 17', il trouve la marque. Et juste avant la fin de la première période, servi par Thiago Alcantara, il double la mise sur une magnifique volée. Il cèdera sa place à la 85', remplacé par Firmino. Finalement Liverpool s'impose 3 buts à 2 et se qualifie pour la finale de la FA Cup. Ils affronteront le vainqueur du match Chelsea - Crystal Palace prévu pour ce dimanche 17 avril. Avec ce doublé, Mané vient d'inscrire son quatrième but en huit apparitions dans cette FA Cup cette saison. Quoi de plus normal d'être désigné homme du match de cette demi-finale.

Jamie Carragher, "I love Sadio Mané"

L'international sénégalais Sadio Mané a conquis Liverpool et également ses anciennes légendes. Après la qualification de Liverpool cet après-midi face à City, Jamie Carragher, ancien joueur et légende de Liverpool a déclaré sur son compte Twitter : "I love Sadio Mané". Comme pour dire qu'il est un grand fan de la star sénégalaise.