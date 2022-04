Congo-Brazzaville: Congo Na Paris, c'est parti pour deux jours de la promotion des synergies du Bassin du Congo

Une fin de semaine dédiée à la cinquième édition de Congo Na Paris en vue de partager, apprendre et voyager au centre de la culture bantoue

À quelques jours de l'allégement des contraintes sanitaires en France, c'est en famille que les amoureux de l'Afrique et du Bassin du Congo se sont rendus à l'Espace Charenton à Paris, samedi 16 avril, et ce pour l'intégralité de la fin de semaine pascale.

Cette initiative de Charlotte Kalala, mise en œuvre par les jeunes de la diaspora, accueille à nouveau les stands des exposants et les tables rondes offrant la possibilité d'échanger, au-delà des préjugés, sur les possibilités d'investissements existantes sur les deux rives du fleuve Congo, les capacités du secteur touristique, la dynamique sociale, la gastronomie.

Des tables rondes sur des questionnements tels que : " Comment donner du sens à l'engagement citoyen de la diaspora ? " ; " Quel est son apport dans la coopération et le développement Franco-congolais ? " avec l'écrivain Marien Fauney Ngombé en tant que modérateur.

Des stands tels que celui d' " ADRNS " de Dimitri M'Foumou-Titi, où Léo-Cady Kakama met en avant la beauté des cheveux crépus tandis que Léa N' Guessan, avocate, dédicace son premier roman. À proximité, le stand " Laboratoire du textile " où les exposants vantent les habits confectionnés avec un savoir-faire made in Congo. Plus loin, Buesse Lasuy explique le concept " MyGRYO " qui permet de prendre part à la tradition africaine en utilisant les outils à disposition des familles en partant des récits des anciens qui ne sont pas éternels, mais dont l'histoire, elle, peut le devenir en continuant à être transmise.

Belle affluence où au détour des stands, chacun s'accorde à dire que l'Afrique, c'est maintenant. Désormais, les afro-descendants ont pris conscience et arborent sur leurs stands la beauté, la richesse et la puissance de l'Afrique. Ils se disent prêts à aller la valoriser, la promouvoir et la construire. Construire, c'est le thème de cinquième édition qui va se dérouler en deux jours pour honorer ses origines et créer des ponts pour rassembler, unir et célébrer des hommes et des femmes autour d'un Congo à construire ensemble : " Tonga mboka ! "

