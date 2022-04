Bénin: Brest - Steve Mounié - " On espérait faire un meilleur résultat "

La 32e journée de Ligue 1 n'a pas été fructueuse pour Brest et Steve Mounié. Ce samedi, l'attaquant béninois et les siens se sont inclinés (2-1) sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, alors qu'ils menaient au score.

Pour Mounié, passeur décisif, il y a de quoi avoir des regrets après ce match perdu par Brest.

"Ils ont réussi à renverser le match, puis tenir le score. Maintenant, nous on n'a pas su créer beaucoup d'occasions. On avait une possession stérile. On espérait faire un meilleur résultat ici et aller chercher le maintien dès ce soir ", a-t-il réagi au micro de Prime Video.

Toutefois, l'avant-centre béninois reste optimiste pour la suite.

" Mais la course continue. (... ) On a quand même produit du beau jeu et félicitations à cette équipe stéphanoise ", a-t-il ajouté.