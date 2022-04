Gambie: Abdoulie Sanyang - Grenoble garde l'espoir grâce au Gambien, double buteur

Abdoulie Sanyang a porté Grenoble ce samedi. Auteur d'un doublé, l'international gambien a contribué à la victoire (3-0) de son club face à Dunkerque. Un précieux succès dans la course au maintien.

Face à Dunkerque, un concurrent direct dans la bataille pour le maintien, le GF38 s'est montré solide. Alors que les deux formations s'apprêtaient à aller aux vestiaires, Abdoulie Sanyang, virevoltant depuis le début de la partie, se joue de la défense dunkerquoise, dribble le portier local et pousse le cuir dans le but vide pour le second but de sa formation qui avait ouvert le score 3 minutes plus tôt.

En seconde période, le joueur de 22 ans, inscrit son doublé. C'est la première fois que l'ailier marque depuis le début de cette saison. Et pour une première, il s'offre un doublé. Grace à ce succès 3-0, Grenoble s'éloigne de plus en plus à la zone de relégation. Mais il reste encore 5 journées et il va falloir se montrer se montrer solide.