Togo: Suprématie des Kondonas, mauvais chargement pour les Dockers, Show Boys et Militaires dos-à-dos !

Si ASKO et l'AS Binah ont fait parler d'eux ce dimanche en remportant une victoire dans les matches de la deuxième journée des Play-Offs de la D1 togolaise, Gomido et Dyto ne pouvaient que se contenter d'un nul dans le match qui les opposait.

En effet, à un but de Justin Yéré à la 23ème minute de jeu, Ahmed Cheick Koné a répondu à la 25ème. Et plus rien ne sera marqué jusqu'à la pause et aussi en seconde période. Les deux équipes sont ainsi renvoyées dos-à-dos.

Quand à l'AS Binah, club qui affiche une certaine forme très appréciable, elle a juste épinglé l'AS Togo Port. 1-0 ce fut le score à l'arrivée grâce à un but de Yayra Akomatsri à la 39ème minute.

Dans l'autre match de ces Play-Offs entre l'ASCK et ASKO de Kara, ce sont les Jaune et noirs de la Kozah qui ont tiré leur épingle du jeu. Et ceci, grâce à deux buts portant les signatures de Ouro-Nimini Nazif et Sackor Terry, qui n'auront qu'un timide répondant d'Abdoul-Razack Koulibaly dans la dernière minute de jeu. 2-1 pour les protégés du président Mey Gnassingbé au finish.

Tous les résultats

ASCK - ASKO (Kara) 1-2

Gomido - Dyto (Kpalimé) 1-1

AS Togo Port - AS Binah (Municipal Lomé) 0-1