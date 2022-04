Gabon: Union Nationale - Paul-Marie Gondjout ouvre officiellement sa permanence politique aux Gabonais

Paul-Marie Gondjout, ancien Secrétaire Exécutif de l'Union Nationale, a officiellement dévoilé sa permanence politique aux militants et sympathisants de ce parti politique de l'opposition gabonaise.

Il leur a fait visiter les locaux rénovés, situés à l'ancienne Sobraga, ce 16 avril 2022, quelques semaines après les avoir fait découvrir aux médias.

Ils étaient nombreux, militants, sympathisants de l'Union Nationale (UN) et d'autres personnalités des partis politiques de l'opposition gabonaise venus découvrir la permanence politique de Paul-Marie Gondjout, sis à l'ancienne Sobrage. Ils ont communié avec lui, sa vision politique et son combat pour le pays. " Cette permanence , je l'ai mise en place pour le travail, pour deviser avec mes compatriotes des questions de notre parti, de notre pays. Je suis membre du parti de l'opposition gabonaise, de l'Union Nationale (UN). Un homme politique doit se rendre visible. J'estime que j'ai quelque chose à dire et à proposer pour mon pays" a t-il expliqué.

Paul-Marie Gondjout a déclaré publiquement que le pays est entrain de vivre l'après Ali Bongo Ondimba, tout en dénonçant que ceux qui appellent à la troisième candidature de ce dernier, organisent une grosse escroquerie. Il dira clairement : "Nous vivons l'après Ali Bongo Ondimba. Ceux qui appellent à son troisième mandat n'ont ni la compassion pour lui, ni de la considération pour son état de santé, mais plutôt pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas de sa famille".

Il a par ailleurs, invité ses compatriotes à venir à cette permanence politique pour échanger des problèmes du pays. Il affirme que depuis 2009, les fondements de la République sont ébranlés. Pour lui, le pays est entrain de s'enfoncer dans les abimes à cause de l'incompétence de ceux qui dirigent, ceux qui gouvernent . Aussi, les appelle t-il à regarder les choses en face. "Le peuple doit faire le point de là où il veut aller. On ne peut pas impulser les choses sans l'avis du peuple" insiste t-il. "Je suis un homme politique parce que je veux servir mon peuple et non me servir de lui. Il faut que le peuple sache qu'il y a des hommes et des femmes politiques qui se battent, mais ne sont ni vus, nos connus, moins encore entendus ? Ce sont des gens de l'ombre dont je fais partie" ajoutera t-il.

Paul-Marie Gondjout n'a pas manqué de rappeler à des fins utiles que le pays est en souffrance. Les routes, les hôpitaux, les écoles sont pour la plupart, dans un piteux état. Il a également évoqué la cherté de la vie qui tient les populations en captivité. Il appelle à chacun et à tous, à penser au pays, aux enfants "que nous allons laisser. Soyons ensemble, retrouvons-nous pour penser le Gabon d'après Ali Bongo Ondimba. Le Gabon mérite un autre mode de gouvernance pour le peuple que nous sommes".

Il a eu une pensée en la mémoire des devanciers pour le combat politique, pour la vie politique du pays. André Mba Obame, Pierre Claver Nzeng, Casimir Oye Mba, Pierre Mamboundou et bien d'autres, pour ne pas le citer. Ces hommes pour lui, sont ceux qui ont incarné le combat pour la libération du Gabon. L'hymne national, La Concorde a mis fin à cet événement .