Ile Maurice: Mama Jaz - Le Kolektif Desvaux-Bertin en concert

Un rendez-vous important vous attend, le mercredi 20 avril, à 20 heures, au Caudan Arts Centre pour le troisième Grand Concert du Festival Mama Jaz.

Les amateurs de jazz découvriront, sur scène, trois figures incontournables de l'univers musical local, à savoir Christophe Bertin à la batterie, Patrick Desvaux à la guitare et Steve Desvaux à la basse. Pendant près de 1 h 30, le trio proposera des compositions de Patrick Desvaux, ainsi que de nouveaux morceaux que le public sera appelé à découvrir. "Ce ne sera pas que du jazz mais une musique influencée par plusieurs genres, soit du blues, du séga et du funk, entre autres", explique Patrick Desvaux.

Ces musiciens sont ravis de retrouver la scène. "Les confinements ont été durs. Le premier, je l'ai vécu très mal. Au second, je me suis adapté, mais c'était difficile", confie Patrick Desvaux. Pour Christophe Bertin, même si les confinements ont été éprouvants, il a su optimiser son temps. "Pendant les confinements, nous avons galéré, mais personnellement, j'ai appris beaucoup de choses telles que jouer à d'autres instruments, faire de l'enregistrement, faire aussi des vidéos. J'ai essayé de me tourner vers autre chose que la musique car l'univers musical était à l'arrêt".

Si nous ne sommes plus en confinement, les restrictions sanitaires sont toujours en vigueur et la reprise est lente. "Les scènes se font rares. On ne peut plus faire de concerts. Heureusement que Mama Jaz est là. Autrement, il reste les hôtels. Les promoteurs ne veulent pas investir dans des concerts en live avec une jauge restreinte", laisse entendre Patrick Desvaux. "Mais je pense que la situation va s'améliorer. Du moins, on croise les doigts", fait ressortir, pour sa part, Christophe Bertin.

En ce qui concerne le jazz, les musiciens s'entendent pour dire qu'il y a encore du travail à faire. "Les gens ne comprennent pas encore cette musique", souligne Patrick Desvaux. A son frère, Steve Desvaux d'ajouter "la scène du jazz à Maurice est encore restreinte. Il n'y a pas de plateforme où l'on peut vraiment s'exprimer". Pour Christophe Bertin, qui a eu l'occasion de côtoyer plusieurs jazzmen, "cette musique est très peu demandée. Il n'y pas suffisamment de promotion faite autour du jazz".

Si on veut que le jazz soit davantage connu et apprécié à Maurice, il faudrait "que les Mauriciens entendent davantage cette musique. Il faudrait l'entendre plus à la radio. Même si au départ, on ne l'assimile pas, à force d'écoute, cela finira par venir. Cela incitera les gens à vouloir mieux connaître le jazz et aussi à aller aux concerts de jazz", souligne, pour sa part, Patrick Desvaux. Pour conclure, Christophe Bertin ajoute que le jazz est symbolisé à Maurice par l'Atelier Mo'Zar, qui fait un travail remarquable dans la promotion de cette musique et qu'il convient de les encourager.

Le Samuel Laval Trio en Lounge Jazz Sessions

Ceux qui préfèrent se poser en fin de semaine, peuvent assister aux Lounge Jazz Sessions, proposées tous les vendredis et pendant toute la durée du festival au Backstage du Hennessy Park Hotel à Ebène. Le vendredi 22 avril, c'est le Samuel Laval Trio, qui animera la soirée, à partir de 20 heures. Pour l'occasion, une nouvelle formation vous sera présentée.

Elle sera composée de Samuel Laval au saxophone, de Jérémie Augustin à la basse et clavier et Fabien Gourdin à la batterie. "Le répertoire comprendra mes compositions et des nouveautés que j'ai composées pour cette formation. Il sera varié en terme de styles", souligne Samuel Laval. Ce dernier tient toujours à son rêve de faire revivre le Ten Pieces d'Ernest Wiehe, même s'il avoue que ce n'est pas évident de mettre une telle formation musicale sur pied.

En ce qui concerne le jazz, celui qui est enseignant à l'Atelier Mo'Zar, fait ressortir que les jeunes sont intéressés par ce type de musique. "Il y a beaucoup de jeunes, qui aiment ce style de musique et qui ont envie d'apprendre et de découvrir davantage le jazz. Je pense que l'avenir est assuré", souligne Samuel Laval. Il invite le public à venir apprécier sa nouvelle formation, vendredi.