Ile Maurice: Jardin de Pamplemousses - Les étrangers paieront Rs 100 plus cher pour une attraction en "piteux état"

Avis aux visiteurs étrangers. L'accès au Jardin botanique de Pamplemousses coûte Rs 100 plus cher. Vendredi, le Conseil des ministres a annoncé que l'entrée au SSR Botanical Garden passe de Rs 200 à Rs 300. La dernière révision du prix, de Rs 100 à Rs 200, date de 2012.

"Si on avait pu aider ce jardin à retrouver son vrai sens, son faste d'antan, on aurait pu demander Rs 400 sans problème. Mais dans l'état actuel, c'est vraiment croire que le touriste est là pour payer pour toutes nos conneries." L'artiste Pierre Argo, qui a siégé au conseil d'administration du SSR Botanical Garden, s'insurge. Il en a été membre du temps où Mahen Seeruttun était ministre de l'Agroindustrie. Pour Pierre Argo, le jardin de Pamplemousses est "l'un des premiers du genre au monde. Il fait partie de l'héritage colonial, mais on ne sait pas comment le maintenir. Nous avons affaire à des incultes".

Cette augmentation du tarif est-elle signe que le jardin manque de finances? "Quand j'étais sur le board, il y avait beaucoup d'argent. Le jardin de Pamplemousses est l'une des attractions qui rapportent le plus à Maurice. Les gens aiment ce jardin malgré son piteux état." Ce sanctuaire floral est d'ailleurs un incontournable des circuits des touropérateurs. "On dit qu'on veut faire de Maurice une destination verte, mais qu'estce qu'on fait pour que les touristes tombent en pamoison devant le jardin ?"

Arrmaan Shamachurn, initiateur de la page Nou Patrimoine Nou Richesse, ne voit pas non plus d'un bon oeil cette augmentation. "Après le Covid-19, où l'on veut attirer davantage de touristes, il faudrait adopter une attitude plus inclusive envers le visiteur étranger. Lui faire sentir qu'il fait partie de la communauté locale et non pas le considérer comme une vache à lait", lâche-t-il.

Il rappelle que les règlements de la SSR Botanical Garden Trust Fund Act prévoient les différents tarifs en vigueur. Pour le visiteur mauricien âgé de cinq ans à 59 ans, l'entrée au jardin est de Rs 25. Elle est gratuite pour les enfants en bas âge, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Pour les visiteurs étrangers de moins de cinq ans, l'entrée est gratuite. Si le visiteur étranger a un permis de résidence, l'entrée est à Rs 25, au cas contraire, il doit payer Rs 300. "Je me suis toujours demandé comment on distingue le Mauricien du non- Mauricien. Il y a des cas où on a demandé à des Mauriciens de payer le tarif des étrangers sur la base de leur couleur de peau... "

Hormis l'état des plantes et de certains animaux, l'augmentation du tarif remet sur le tapis les polémiques sur la gestion du jardin. Pamplemousses a d'abord été secoué par une enquête de l'Independent Commission Against Corruption ciblant le Chief Executive Officer du SSR Botanical Garden. C'était en décembre 2021. En début d'année, le CEO a été suspendu, cette fois après avoir été dénoncé pour ses méthodes "répressives". Une allégation de harcèlement sexuel a aussi est formulée à son encontre. Le CEO suspendu a repris ses fonctions le mois dernier.