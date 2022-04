Ile Maurice: Une tempête tropicale cette semaine ?

Un fort anticyclone au sud des Mascareignes maintient un temps venteux et des pluies fines. Une ligne d'instabilité qui devrait s'estomper durant la journée va provoquer des averses passagères et modérées par moments sur le plateau central ainsi que des poches de brouillard sur les hauteurs.

Ce mauvais temps va persister principalement à l'Est. Avec cette ligne d'instabilité, un vent du secteur Est-Sud Est de 30 km/h va souffler et des rafales de 55 km/h vont se faire sentir. La mer sera un peu houleuse avec des vagues de 2 m 50.

Du côté du mercure, les températures minimales vont varier entre 19 et 21 °C sur les hauteurs et entre 23 et 25°C sur les côtes. Quant aux maximales en journée, elles seront entre 24 et 26 °C sur les hauteurs et entre 28 et 31 °C sur le littoral. Des signaux apparaissent d'une formation possible d'une dépression au nord de Maurice.

La zone suspecte représente un risque de formation en tempête tropicale modérée dans les prochains cinq jours. En début de semaine, la basse pression va évoluer dans une région favorable qui va permettre une intensification. La formation devrait intéresser le secteur nord-est de Madagascar et Agaléga principalement. Pas de danger ni de menace pour les terres habitées.