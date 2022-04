Ile Maurice: Insolite | Dossiers inversés à l'hôpital - Son père mort était... vivant

La famille ne sait plus si elle doit rire ou pleurer. Ou les deux. En tout cas, elle a fait une entrée au poste de police, le 8 mars. Et envisage de porter plainte contre l'hôpital afin qu'une enquête soit initiée, comme l'a suggéré le ministère de la Santé. Cela, après que Dharam (prénom d'emprunt) a été déclaré mort alors qu'il est bien vivant...

Le sexagénaire, qui habite la capitale, avait été admis à l'hôpital Jeetoo, après avoir fait une mauvaise chute ayant provoqué de sérieuses blessures à la tête. Lors de son hospitalisation, il devait toutefois contracter le coronavirus et a été transféré à la Covid Ward, où il a été placé en isolement. Mais, le 8 mars, le fils de Dharam reçoit un appel, vers 2 h 30, qui le réveille en sursaut. On lui annonce la mort de son père. "La personne au bout du fil me demande de venir de toute urgence pour signer les papiers afin qu'on fasse une autopsie."

Entre les larmes, le fils se met à prévenir les membres de la famille qui, pour la plupart, se trouvent à l'étranger. "Mo débark dan Isolation Ward 3.2, nursing officer an sarz-la konfirm mové nouvel-la. On me dit qu'un officier viendra me donner plus de détails sur les circonstances du décès de mon défunt père... Un médecin qui était sur place m'annonce la même chose."

Entre-temps, un policier et deux attendants arrivent pour récupérer le corps et le transférer à la morgue pour une autopsie. C'est alors que le fils de Dharam demande à voir le visage de son papa. Il soulève alors le drap et là... "J'ai eu la surprise, le choc de ma vie. Ce n'était pas mon père. Sur le coup, je ne savais pas si je devais pleurer de joie ou crier de colère... "

Malgré cela, le personnel soignant insiste. "Ils m'ont dit de bien regarder. J'étais hors de moi et je leur ai demandé de vérifier leur paperasse. Sur mon insistance, nous sommes allés vérifier en salle. Mon papa dormait profondément... "

Une fois à l'extérieur de la salle, il n'y avait plus de corps, plus d'attendants, plus de policier... Si l'épisode peut sembler drôle a posteriori, le fils de Dharam se dit que l'incompétence du personnel hospitalier peut coûter cher aux patients et à leurs proches. "Le manque de professionnalisme du personnel de l'hôpital Jeetoo peut être grave. Si zot touy dimounn vivan, be kot nou pé alé ?"

En guise d'explications, on lui a simplement dit que "les dossiers avaient été inversés"...