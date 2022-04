Tunisie: Feuilletons ramadanesques - "Baraa" (Innoncence) de Sami Fehri - Une polémique qui ne fait pas débat

Voici un feuilleton qui a créé la polémique dès ses premiers épisodes. "Baraa" (Innocence), qui passe sur la chaîne privée Al Hiwar Ettounsi, est une écriture et réalisation de Sami Fehri.

Un feuilleton qui met en scène le mariage coutumier dit " Orfi " et la polygamie qui en résulte en Tunisie. Une Tunisie qui croit jusque-là avoir dépassé ce type de mariage et claqué la porte au nez de la polygamie avec le Code du statut personnel.

Il faut rappeler que juste après la révolution et la montée en puissance des courants islamistes, ce genre de mariage est réapparu dans nos contrées. Il avait même séduit certaines femmes jusque-là inconscientes du risque que représente ce genre d'union. Après la révolution, tout se " jouait" autour des acquis de la femme et beaucoup de sympathisant du parti islamiste lorgnaient du côté d'un possible retour à la polygamie. Heureusement que ce ne fut pas le cas !

Le sujet n'est plus évoqué en public jusqu'à ce que ce feuilleton remette cette question sur le tapis. Un tollé de protestation (justifié d'ailleurs) qui part des associations concernées et englobe même le ministère de la Femme qui a appelé la HAICA à "exercer ses prérogatives". Bien évidemment, le problème, à notre sens, ne réside pas dans le fait d'avoir évoqué le sujet, mais dans la manière dont il a été traité. Un traitement pour le moins périlleux qui pourrait influencer les jeunes téléspectateurs et téléspectatrices qui sont, elles, les véritables victimes de ce genre d'union.

On ne connaît pas encore le dénouement de cette histoire, mais le ver est déjà dans le fruit. Il fallait peut-être éviter cette écriture racoleuse et créer le frisson autrement, en mettant en garde contre les dangers de cette pratique. Il ne s'agit pas d'être non plus didactique, mais l'art d'écrire nous offre des milliers de possibilités.

D'aucuns pensent que c'était intentionnel de la part du réalisateur. Qui sait ? Mais c'est peut-être aussi le fruit d'un profond désir d'audimat ! Mais dans les deux cas, le feuilleton crée une polémique qui commence à être stérile puisqu'elle n'aboutit pas à un débat constructif sur les dangers d'un tel comportement qui menace l'institution matrimoniale. Pourquoi ne pas utiliser la force du vent pour aller contre le vent ? Nous n'avons jamais vu de vrais débats ou une véritable campagne qui cible nos jeunes filles et femmes pour les sensibiliser contre ce genre de pratiques humiliantes pour leurs personnes... Ça laisse beaucoup d'espace pour ce genre de feuilleton...