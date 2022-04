Cote d'Ivoire: Églises évangéliques et dites révélées - Les fidèles chrétiens se préparent à vivre la joie de la résurrection

Pâques ou la grand-messe de la résurrection. Les églises évangéliques se préparent activement à vivre cet instant annuel de la résurrection du Christ qui a vaincu la mort.

A ce propos, rencontré le 6 avril dernier à son siège, le Révérend Dr Dion Robert, président-fondateur de l'Église protestante baptiste œuvres et missions internationales et par ailleurs président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, a livré le contenu des préparatifs de la Pâques. Pour lui, la Pâques est l'une des plus grandes fêtes juives et chrétiennes.

Un moment assez important, que les fidèles chrétiens préparent par des veillées de prière et le jeûne. " Nous, ici à "Œuvres et Missions", nous avons fait 40 jours de jeûne pour préparer sa vie, chercher la sainteté devant Dieu et demander le pardon pour nos iniquités ", précise-t-il. D'autres chrétiens se préparent à vivre ce moment assez spécial avec les sketches et toute une organisation qui se met en place dans toutes les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire.

De par la prédication, pour annoncer au peuple de Dieu ce qu'est la Pâques, sur la base de la parole de Dieu en y incluant la valeur spirituelle et en l'accompagnant de louange, de célébration et de joie. " Le Judaïsme est basé sur l'ancien testament. Dieu avait ordonné le sacrifice sanglant pour pardonner les péchés. Qui était l'image du Christ à venir. C'est pourquoi, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau par rapport au sacrifice ultime. ", relate-t-il. Avant d'ajouter que la Pâques annonce la libération totale du peuple de Dieu de la contrainte de Satan, de la mort et du péché. Selon lui, il n'y a pas de Pâques sans Agapé.

Pour ce qui est de la célébration en elle-même, il annonce des réjouissances, la louange, des défilés dans les rues, pour montrer la grande victoire du Christ sur la mort. Tout cela à travers un grand culte. C'est un moment d'action de grâce à travers un grand culte. Occasion pour les fidèles de faire des offrandes. Non sans omettre de mentionner que pour eux, la Pâques est le premier jour de l'année. " C'est notre premier mois. C'est une nouvelle vie qui commence. Après la Pâques, place à la Pentecôte, un autre temps fort de l'Église ", soupire Dr Dion Robert.

Mieux se préparer pour bénéficier des grâces de la résurrection

Des dispositions particulières ont été prises du côté des Églises dites révélées africaines, avec le révérend-pasteur Ediémou Blin Jacob, pasteur national de l'Église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire, par ailleurs, président des Églises révélées d'Afrique. Qui voit en ce temps de carême, l'occasion pour les chrétiens de vivre une disposition particulière en vue de rentrer dans les grâces de la résurrection du Christ. Des enseignements pratiques seront donnés à partir du samedi sur le bien et le mal avec pour thème : " Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien".

Il annonce également que l'Église du Christianisme céleste ne jeûne que le mois de janvier et à chaque semaine sainte. Un moment de privation qui commencera du lundi 11 avril au samedi 16 avril. " Le jeûne commence à 6 heures du matin, et nous nous privons de nourriture jusqu'à 6 heures du soir. Pendant ce temps, il ne faut pas aller avec une femme ", précise-t-il. Le vendredi 15 avril, trois cultes marqueront la passion du Christ. Et le samedi 16 avril à partir de 00 heures, se tiendra le culte de la résurrection.