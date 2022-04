Cote d'Ivoire: Spécial Pâques 2022 - " Celui qui porte en soi la force de Dieu...n'a pas besoin d'user de violence "

Dans son message de pâques 2022, le pape François a dénoncé l'attitude du monde qui propose de s'imposer à n'importe quel coût, d'entrer en compétition, de se faire valoir... " Mais les chrétiens, par la grâce du Christ mort et ressuscité, sont les germes d'une autre humanité, dans laquelle nous cherchons à vivre au service des uns et des autres, à ne pas être arrogants mais disponibles et respectueux ".

Selon le pape, cette attitude des chrétiens n'est pas une faiblesse mais plutôt une force véritable ! Car estime-t-il, celui qui porte en soi la force de Dieu, son amour et sa justice, n'a pas besoin d'user de violence, mais il parle et agit avec la force de la vérité, de la beauté et de l'amour.

Le Pape soutient par ailleurs que seul celui qui s'humilie peut aller vers " les choses d'en haut ", vers Dieu en se référant au chapitre 3 de l'évangile de Saint-Paul aux Colossiens du verset 1 à 4. Le souverain pontife poursuit son argumentaire en ces termes : l'orgueilleux regarde "de haut en bas", le humble regarde "de bas en haut". Il affirme par ailleurs que par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : " ce chemin est l'humilité qui comporte l'humiliation. C'est la route qui conduit à la gloire ".

C'est ainsi qu'il justifie l'attitude de Pierre et Jean au matin de Pâques, lorsqu'ils s'inclinèrent pour entrer dans le tombeau qu'ils trouvèrent vide. Car pour lui, pour entrer dans le mystère, il faut "s'incliner", s'abaisser. Seul celui qui s'abaisse comprend la glorification de Jésus et peut le suivre sur sa route.

Aussi le pape a-t-il invité les fidèles catholiques à implorer aujourd'hui le Seigneur ressuscité, la grâce de ne pas céder à l'orgueil qui alimente la violence et les guerres, mais d'avoir l'humble courage du pardon et de la paix. " À Jésus victorieux demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom, comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des conséquences des conflits et des violences actuelles. Il y en a tant " !

Le Saint père a aussi exhorté les fidèles chrétiens à demander la paix, surtout pour la Syrie et l'Irak, pour que cesse le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays. Que la communauté internationale ne reste pas inerte face à l'immense tragédie humanitaire dans ces pays, et au drame des nombreux réfugiés.

" Implorons la paix pour tous les habitants de la Terre Sainte. Que puisse croître entre Israéliens et Palestiniens la culture de la rencontre et reprendre le processus de paix pour mettre ainsi fin à des années de souffrances et de divisions ", a-t-il supplié. Il a aussi invité à demander la paix pour la Libye, afin que s'arrête l'absurde effusion de sang en cours et toute violence barbare. Il a aussi souhaité que tous ceux qui ont à cœur le destin du pays mettent tout en œuvre pour favoriser la réconciliation et pour édifier une société fraternelle qui respecte la dignité de la personne. Au Yémen également, le pape espère que prévale une volonté commune de pacification pour le bien de toute la population. Il a eu une pensée pour le Nigeria, le Sud Soudan et pour différentes régions du Soudan et de la République Démocratique du Congo.

Il a également eu une pensée pour les personnes marginalisées, les prisonniers, les migrants, les pauvres.