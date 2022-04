Afrique de l'Ouest: Système de sécurité et d'alerte précoce - La Représentante-résidente de la CEDEAO rassurée du dispositif national

En poste en Côte d'Ivoire depuis le 10 novembre 2021, Fatou Cissé, actuelle Représentante-résidente de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) est engagée à se rapprocher des structures sous-régionales et continentales pour une meilleure coordination de ses activités. Mercredi, elle a, dans cette optique, fait une incursion au Centre national de coordination de mécanisme de réponse à l'alerte précoce (Cncmr) situé aux Deux Plateaux Vallon.

Selon elle, cette visite pour objectif de savoir si le Cncmr est effectivement bien équipé et prêt à répondre rapidement en cas d'alerte et de difficultés. Ce, en vue de permettre aux différents pays d'effectuer leurs échanges commerciaux en toute quiétude.

Après une visite guidée par le premier responsable du centre, elle s'est réjouie de son existence et son opérationnalité en Côte d'Ivoire en raison de la menace sécuritaire dont ce pays est quelquefois victime. Et aussi, pour apporter une réponse précise aux questions environnementales, sanitaires, de criminalité, de gouvernance et de genre.

Vu la prise en compte de la sécurité humaine par cet organe, la Représentante-résidente de la Cedeao a souhaité que les centres des autres pays membres ouvrent. " Actuellement, il est présent dans cinq de nos pays membres. D'autres vont ouvrir prochainement parce que la Cedeao a prévu sa mise en place dans tous ses États membres ", a-t-elle révélé. Elle a également fait savoir que la majorité des crises dans l'espace communautaire, notamment les coups d'État, sont favorisées par l'inexistence de ce genre de centre dans les pays touchés. " Ce centre pouvait permettre, par exemple, de prévenir les crises dans les trois pays de la Cedeao ( Burkina Faso, République de Guinée) ; même si son existence n'a pu éviter au Mali le coup d'État. Ce centre pourra aider à réduire au mieux ce type d'incident ", précise-t-elle.

Par ailleurs, Fatou Cissé a profité de cette visite audit centre pour dévoiler ses activités pour la bonne marche des relations entre les pays membres et surtout le bien-être des populations. A ce titre, elle entend mener des campagnes de sensibilisation en collaboration avec des structures sous tutelle, aux différentes frontières de la Côte d'Ivoire pour expliquer les missions de la Cedeao en vue de maintenir la confiance entre l'organisme sous-régionale et les populations. Elle entend également effectuer des tournées dans les pays membres avec des structures des Nations unies telles que Onu Femmes, pour lever certaines zones d'ombre sur les nombreux fake news qui y circulent .

Pour sa part, le directeur du centre, Dr Gabriel Ekanza Yoman, s'est réjoui de la visite de la nouvelle Représentante-résidente de la Cedeao à qui, ses collaborateurs et lui, ont partagé les raisons de la création du centre, les personnes qui y travaillent , leurs domaines de compétences, etc.

Né de la volonté des Chefs d'État de la Cedeao, à sa 45e session à Accra, en 2014, le Cncmr a pour mission, entre autres, d'activer, coordonner et assurer le suivi des activités d'intervention dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse. D'optimiser l'accès aux sources d'information et la qualité de la collecte et de l'analyse desdites informations.