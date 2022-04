Cote d'Ivoire: Régions du Bounkani et du Kabadougou - Trois centres de santé ruraux désormais éclairés

Cette année, trois centres de santé ruraux dans les régions du Bounkani et du Kabadougou ont été électrifiés par l'Association Shekina dans le cadre de son projet Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit des infrastructures sanitaires de N'Gapié et de Zangohoba dans le Kabadougou et celles de Kointa dans le Bounkani.

Ce projet d'une valeur de 20 000 euros, soit treize millions de F Cfa a été appuyé à hauteur de 15 000 euros (environ 10 millions de FCfa) par la Fondation Nexans qui est l'un des plus grands bailleurs de l'organisation caritative. C'est dans les locaux de cette fondation, sise à la zone industrielle de PK 24, que la conférence de presse de présentation des résultats de l'opération a été faite, le 13 avril.

" Ce projet consiste à installer des panneaux photovoltaïques dans des centres de santé non encore électrifiés de Côte d'Ivoire. Grâce à ce projet, 15 000 bénéficiaires ont reçu l'énergie solaire pour ainsi donner un meilleur accès aux soins et de meilleures conditions de travail pour les agents de santé ", s'est félicitée Ange Eric Kouassi, la présidente de l'Association.

A en croire le directeur général de ladite fondation, Nestor Antey, la Rse et surtout la question de la santé font partie des priorités de la fondation.

Lancé en 2019, le projet Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire arrive ainsi à sa troisième édition et a touché quatre régions de la Côte d'Ivoire (Cavally, Guémon, Kabadougou et Bounkani). Dès la semaine prochaine, l'association Shekina prévoit de se rendre dans la région de Gbêkê pour l'inauguration de deux autres formations sanitaires (Mlankouassikro et Abolikro). Leur électrification a été financée par la Giz et l'Union européenne.

Mais d'ici la fin de l'année, l'organisation caritative, opérant depuis 2016, table sur une centaine de centres de santé ruraux qui seront électrifiés grâce à un partenariat avec un fonds français et deux fonds américains.