Cote d'Ivoire: Koun-FAO - Le gingembre, une véritable richesse

A Koun-Fao, le gingembre est devenu le produit phare faisant vivre de nombreuses familles qui ont fait de sa culture leur principale activité.

Plus précisément, dans le village de Koun-Ahouzi, à proximité de Koun-Fao, les producteurs de gingembre s'organisent de plus en plus en vue de tirer le maximum de profit de ce produit. Selon le président de l'Association Kambonou, Kouamé Koffi Claude, pour l'année 2021, ce sont 80284 sacs de gingembre de 4014, 2 tonnes qui ont été enregistrés par sa structure et mis sur le marché.

"Le gingembre m'a apporté beaucoup de choses. Avec les ressources que j'en ai tirées, j'ai pu scolariser mes enfants. C'est grâce au gingembre que nous vivons ici. C'est notre cacao. Ici, nous avons le gingembre jaune très prisé par les Ivoiriens", nous a confié avec satisfaction,Mme Kossia Prao Odette, productrice, le 4 avril dernier à Koun-Ahouzi. Nanan Gboko, notable dudit village, ne dit pas autre chose. Selon lui, c'est grâce au fruit de son travail avec le gingembre qu'il a pu bâtir sa maison et assurer les frais de scolarité de ses enfants dont l'aîné est aujourd'hui à l'université.

"Nous invitons nos frères et sœurs à s'intéresser à cette activité qui nourrit son homme", conseille-t-il.

Tous les producteurs rencontrés révèlent que le sac de 50 kg de gingembre rapporte 20 000 F Cfa. Outre le gingembre brut, des produits dérivés, dont les pistils de gingembre, le gingembre au coco, la poudre de gingembre sont proposés aux consommateurs. Ouattara Kouadio Soumaïla, un acheteur qui s'approvisionne avec l'Association Kambonou dit avoir de la clientèle venant de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, voire des pays limitrophes, dont le Burkina Faso et le Ghana", Notre défi aujourd'hui, c'est la modernisation de nos moyens de production et la transformation de nos produits", lance-t-il.

Pour le président de Kambonou, l'espoir est permis surtout avec la mise en place, le 8 décembre 2021 de l'Association nationale des producteurs de gingembre de Côte d'Ivoire dont il est le premier président. "Les producteurs sont venus des 6 villes, grandes productrices de gingembre, à savoir Koun-Fao, Bongouanou, Soubré, Divo, Gagnoa et Tiassalé.

L'objectif de cette union, c'est mieux organiser la filière au profit des producteurs et éventuellement bénéficier de l'appui des structures de l'État et des organisations financières", soutient Kouamé Koffi Claude. Au niveau de Koun-Fao, fait-il savoir, c'est seulement depuis 2021 que les 108 producteurs de l'Association ont commencé à s'organiser avec maintenant un champ communautaire et une vente groupée de toutes les productions (individuelles et collectives). Le rêve de Ouattara Youssouf, un producteur, c'est que la Côte d'Ivoire soit dans quelques années, premier pays producteur de gingembre comme c'est le cas avec le cacao.

En attendant son investiture à la tête de l'Association, Kouamé Koffi Claude exhorte tous les jeunes à s'investir dans cette filière qui, soutient-il, "est porteuse d'espoir". Avec pour nom scientifique, Zingiber officinale, le gingembre est une plante des pays chauds dont les parties souterraines (Rhizome) de couleur grise renferment une pulpe jaune ou blanchâtre. Un produit très utilisé, dit-on, pour le traitement de divers maux, dont les douleurs gastriques, les nausées, les vomissements.