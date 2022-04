Cote d'Ivoire: Yopougon - Les chrétiens de l'Eglise Evangélique Mcv célèbrent la résurrection de Christ

L'église évangélique Mission Christ pour la Victoire (Mcv) située dans la commune de Yopougon au quartier Maroc était au rendez-vous de la célébration de la Pâques 2022.

Vieillards, jeunes et enfants ont tous jubilé dans la louange et l'adoration exprimant ainsi leur joie de la résurrection du Christ qui pour eux va influencer positivement leur vie. S'appuyant sur le thème " Enterré, mais pas mort ", le fondateur de la Mcv, le Pasteur N'Guessan Brou Grégoire a fait comprendre l'importance capitale de la résurrection de Christ et celle de Lazare dans le livre de Jean 11 au verset 43 à 44.

Pour le célébrant, la résurrection est une bonne nouvelle pour tous les enfants de Dieu. Elle prouve que le Christ a pardonné et emporté les iniquités. Elle démontre également la puissance du Christ à faire revivre tout ce qui était mort à savoir : la santé, la réussite, l'enfantement... " Christ est descendu dans les profondeurs de la mort et nous a donné les clés du séjour des morts. Et la mort ne prévaudra plus sur nos vies. Il n'y aura plus de maladies, de stérilités, d'échecs, ", a-t-il déclaré dans sa prédication.

Selon lui pour jouir pleinement de cette résurrection, il est important pour le fidèle chrétien de passer par la restauration des fondements. À l'en croire, chaque aspect de la vie d'un homme doit être restauré. C'est pourquoi, il a invité les chrétiens à persévérer dans le jeûne et dans la prière afin d'ôter toutes les condamnations physiques et spirituelles et de profiter de la résurrection de Christ.

En outre, il a ajouté que le problème de l'Afrique, c'est le mélange de la culture aux œuvres démoniaques. Pour lui, l'on peut valoriser sa culture sans y ajouter par exemple des libations. Car dit-il, cela peut entraîner les ramifications spirituelles auxquelles l'on ne maîtrise pas souvent les conséquences. Pour terminer, l'homme de Dieu a exhorté les chrétiens à entreprendre afin de vaincre la pauvreté dans l'église. Notons que pour mieux célébrer la fête de la Pâques, l'Église Mission Christ pour la Victoire a organisé une retraite spirituelle du13 au dimanche 17 avril 2022.