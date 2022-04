Ile Maurice: Parlement - Sortez les pistaches, polémiques en vue

Le National Environment Cleaning Authority (NECA) Bill sera introduit au Parlement en première lecture, suivi des débats sur le Town Planners Council Bill et le Beach Authority (Amendment) Bill, qui seront probablement soumis au vote mardi.

En l'absence de Pravind Jugnauth, en visite officielle en Inde, c'est Steven Obeegadoo, en tant qu'adjoint au Premier ministre, qui devrait prendre le relais pour la tranche réservée au Prime Minister's Question Time (PMQT).

Le député Rajesh Bhagwan centrera ainsi sa question sur la récente mission de Dick Ng Sui Wa, le chairman de l'Information and Communi- cations Technology Authority (ICTA) en France. Le député mauve veut savoir si cette mission a été approuvée par le PM et connaître le montant des per diem touchés par le chairman de l'ICTA. Une autre question du même député aura trait aux incidents survenus à Plaine-Magnien, au Citizens Advice Bureau (CAB) plus précisément Rajesh Bhagwan veut connaître les noms de ceux qui ont assisté à ladite réunion à la suite des inondations dans la région et savoir si les règles sanitaires ont été respectées, car les CAB sont censés rester fermés.

Rs 1,9 milliard de drogue

Le Dr Arvin Boolell, député du Parti travailliste, s'intéressera pour sa part à l'enquête sur les 95 kilos de cocaïne, d'une valeur marchande de Rs 1,9 milliard, découverts dans une tractopelle, en 2019. Quant aux autres questions, celle du député rouge Mahen Gungaparsad adressée à la ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun concernera le bilan de la testing team du Covid-19 déployée à la rentrée des classes. Le député veut des chiffres sur le nombre de tests effectués et le nombre d'élèves testés positifs.

Le député du MMM Adil Ameer Meea souhaite de son côté connaître le nombre d'employés de la Mauritius Post Co Ltd qui ne sont pas fully vaccinated et sont donc suspendus de leurs fonctions. De son côté, le député du PMSD Richard Duval veut savoir si le prix de l'électricité produit par le CEB va augmenter, de combien et les raisons avancées pour cette éventuelle hausse.