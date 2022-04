Cote d'Ivoire: Signature de la charte des candidats à la présidence de la FIF - Le message de Wakili Alafé , Totem communication*

document

Messieurs les candidats , mesdames et Messieurs les membres des staffs des candidats ou les représentants des candidats.

Mesdames et messieurs ,

Chère assemblée et

Chers amis journalistes ,

Hier à l'Hotel Radisson, ici même à Palm Club hier également puis encore aujourd'hui à Palm Club.

Chaque fois, nous avons eu le soutien des candidats ou de leur staff , et des acteurs du football ivoirien pour notre initiative de rassemblement et de retour de la paix dans le football ivoirien aussi bien avec l'organisation "Balle à terre" du dynamique et efficace Frédéric Konan qu'avec Totem communication, une agence de communication qui intervient de plus en plus dans le marketing sportif.

Si je prends la parole , c'est pour vous assurer à nouveau de notre volonté de travailler avec tout le monde au retour de la normalité et à la fin du processus de normalisation.

Nous avons mis en place à cet effet un comité de veille et de suivi qui a produit des déclarations.

Nous allons poursuivre et surtout renforcer ce travail de veille jusqu'à l'élection du 23 avril 2022, et même au delà à travers deux personnalités qui seront chargé du suivi du respect de la charte durant la campagne de la charte qui sera signée ce jour , et de la bonne organisation du scrutin le 23 avril 2022 à Yamoussoukro.

Je ne vais pas faire un long discours. Je vais simplement d'une part présenter des excuses aux uns et aux autres pour des agissements qui n'auraient pas été corrects de notre part à l'égard des uns et des autres.

Je pense notamment à des propos , à des actes , qui ont pu déplaire aux candidats et aux acteurs du football.

Je voudrais demander pardon aux candidats et aux acteurs du monde du football pour ces écarts. Je voudrais également saluer Mme le Présidente du comité de normalisation, et saluer en particulier sa résilience face aux épreuves et aux critiques.

Je voudrais ensuite saluer de façon très vibrante avec vous la présence des candidats ce jour.

Je voudrais leur dire merci

pour leur disponibilité, pour leur humilité et pour leur simplicité , ainsi que pour leur accord en vue de signer la présente charte.

Nous leur souhaitons une excellente campagne.

Nous leur souhaitons bonne chance à chacun.

Que le meilleur gagne dans la paix et le fair play .

Merci chers confrères et chères consœurs, merci à tous nos invités !

Vive le football en Côte d'Ivoire

À bientôt !