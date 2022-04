Tunisie: Avec " La vie en rose ", le Festival des Jeunes Créateurs de Mode marque son 5e retour par une édition pour la première fois à Monastir, capitale de l'industrie du textile

Tunis/Tunisie — Après une absence de deux ans liée à la pandémie mondiale du Covid-19, le Festival des Jeunes Créateurs de Mode annonce son retour avec une cinquième édition prévue le 10 juin 2022 au Ribat de Monastir.

Le festival qui est devenu depuis 2016 un rendez-vous annuel de haute facture dans le monde de la mode, toujours plus innovant et fédérateur, et où se distinguent de jeunes talents qui seront demain, les étoiles de la planète mode, se délocalise pour la première fois depuis sa création à Monastir, capitale de l'industrie du textile.

Autour d'un thème floral "La vie en rose", cette nouvelle édition se veut prometteuse pour offrir une lueur d'espoir aux jeunes créateurs de mode et au secteur de l'habillement, lourdement impacté par la crise sanitaire mondiale. En effet, ce festival se veut un espace de promotion de la mode en Tunisie en offrant aux jeunes créateurs l'opportunité de mettre en avant leur talent et leur créativité à travers une panoplie diversifiée et haute en couleurs de défilés de mode organisés devant un parterre d'invités de marque (Stylistes, experts de la mode, influenceurs, personnalités publiques, artistes, acteurs, journalistes etc).

L'objectif étant de donner également aux jeunes créateurs l'opportunité de fréquenter des stylistes chevronnés aussi bien tunisiens qu'étrangers et de les inciter ainsi à se perfectionner au sein d'un métier en perpétuelle évolution et dans un secteur considéré d'avenir.

Créé en 2016 à l'initiative de Samir Ben Abdallah, président du Groupement professionnel de la confection et de l'habillement (GPCH) structure professionnelle relevant de la CONECT (Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie), ce festival célèbre annuellement les jeunes talents ayant la passion de la mode en partage et qui se distinguent dans le secteur de la mode. En effet, trois prix seront attribués au meilleur jeune créateur, au meilleur designer de joaillerie ainsi qu'au meilleur mannequin.

Par ailleurs, des ateliers de réflexion et des tables rondes seront également organisés en marge du festival pour débattre de la situation de l'habillement dans un contexte post-covid-19 en présence des professionnels du secteur et des différents acteurs économiques. Ces ateliers seront une occasion pour explorer les perspectives du secteur de textile en Tunisie notamment face à la guerre en Ukraine et pour étudier les enjeux et défis de l'augmentation des coûts de transport des matières premières des pays asiatiques.

Grace à une sélection qualifiée par les organisateurs de " rigoureuse " des candidats, un jury d'experts de renommée présidé cette année par Antonio Franceschini, directeur Général de CNA Federmoda (partenaire de taille) et un programme riche et varié, le festival des jeunes créateurs a gagné en notoriété et en maturité et s'est rapidement imposé comme étant un événement incontournable et une référence pour les acteurs du secteur, lit-on dans le dossier de presse.

" La cinquième édition du festival des jeunes créateurs de mode coïncide cette année avec le renouvellement du partenariat stratégique avec l'Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP). Ce partenariat qui remonte au mois de mars 2016 a été fraîchement prorogé de trois ans" a fait savoir Samir Ben Abdallah, promoteur du Festival des Jeunes Créateurs de Mode. En vertu de cette convention, l'ATFP participe à l'organisation et à la réussite du festival des jeunes créateurs de Mode en incitant ses différents centres de formation à participer au concours.

"Du Soleil de minuit" à "La vie en rose", le festival s'impose

Grace aux conventions de partenariat signées entre le GPCH ( crée le 30 Juillet 2015 et rassemblant les entreprises opérant à tous les niveaux de la filière confection et habillement : industriels, commerçants et prestataires de services) et des organismes nationaux et internationaux, les jeunes créateurs de mode ayant participé au festival ont eu l'opportunité de faire valoir leurs talents et de fréquenter des créateurs venus d'autres pays.

Les lauréats du festival ont également eu l'occasion de participer à des manifestations d'envergure internationale organisées par les partenaires à l'étranger à l'instar de CNA- FEDERMODA (Italie) qui invite chaque année le lauréat du festival des jeunes créateurs de Mode à participer à un défilé de mode organisé en Italie tout en prenant en charge le transport et l'hébergement et MMMM ( France).

L'industrie du textile et de l'habillement demeure le premier secteur manufacturier en Tunisie. Ce secteur tire profit notamment des avantages de la proximité géographique de la Tunisie au marché européen, la qualité de la production et la rapidité de l'exécution des commandes. "Aujourd'hui, grâce aux efforts déployés et aux négociations que nous avons engagées avec les différentes parties prenantes, nous avons réussi à mettre en place un climat favorable au développement du secteur textile-habillement, l'un des fleurons de l'industrie tunisienne...

Ces négociations ont permis aux entreprises actives dans ce secteur de profiter d'une bouffé d'air frais " explique Samir Ben Abdallah, président du GPCH qui avait organisé la première édition du Festival des jeunes créateurs de mode le 19 mai 2016 sous le thème "Le soleil de minuit". La deuxième édition s'est déroulée le 18 mai 2017 sous le thème "Le tatouage tunisien" pour enchaîner l'année d'après, le 4 mai 2018 dans une troisième aventure sous le thème " Sur les Pas de Azzedine Alaïa " en hommage au fameux sculpteur -couturier tunisien Azzedine Alaïa.

Prenant pour thématique la touche d'Alaïa, cette édition avait été l'occasion de mettre la barre très haut à travers des défilés de mode capables d'assurer au monde entier que l'avenir du secteur demeurera tunisien. La dernière édition, la quatrième a eu lieu le 3 mai 2019 sous le thème "L'Afrique c'est nous" pour illustrer la volonté des professionnels du secteur de s'orienter davantage vers l'Afrique compte tenu de l'importance des opportunités offertes par le marché du continent africain.