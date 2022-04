Congo-Kinshasa: La farine de manioc sera désormais introduite dans la fabrication des pains

La farine de manioc sera désormais introduite dans la fabrication des produits de la boulangerie et pâtisserie. La proposition a été présentée et adoptée vendredi 15 avril au conseil des ministres par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku.

Il a indiqué que cette stratégie qui a déjà fait ses preuves ailleurs va permettre à la RDC non seulement de faire face à la pénurie de la farine de blé mais aussi à créer des emplois et un marché plus large pour tous les producteurs locaux du manioc.

" L'objectif de ce projet de réduire l'importation du blé qui coûte à la République près de 87 millions USD chaque année. Cette nouvelle stratégie a aussi l'ambition de voir créer un marché potentiel pour nos producteurs locaux et faire face à toute la pénurie du blé, notamment avec la guerre en Ukraine ", explique le ministre Paluku.

Ce projet bénéficie d'un accompagnement et du financement de la Banque africaine de développement à hauteur de 38 millions USD.

Sept commissions techniques mixtes ont été mises en place et leurs travaux effectués entre 2020 et 2021 ont permis de réunir et d'encadrer des expériences réussies d'introduction de la farine du manioc dans la panification et la pâtisserie, avec notamment l'assistance technique de l'Institut International pour l'Agriculture Tropicale (IITA), peut-on lire dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

A en croire ce document, des pains congolais vont désormais comprendre 20% de la farine du manioc panifiable et des pizzas, gaufres et gâteaux à 100% de farine du manioc. Ces produits ont été dégustés par la délégation de la Banque africaine de développement en mars dernier lors des négociations du financement du Projet.

Julien Paluku a précisé que ce projet est une initiative du gouvernement, à travers la Cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire (CAPUIDC).