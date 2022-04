Togo: 'Une langue française totalement décomplexée'

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui doit défendre "une langue française totalement décomplexée", va ouvrir cette année des représentations à Québec et à Beyrouth, a annoncé samedi à New York sa secrétaire générale, la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

La représentation de l'OIF dans la ville de Québec sera inaugurée à la mi-mai et aura vocation à "couvrir la francophonie des Amériques", a-t-elle précisé lors d'un gala organisé par la Maison française de l'Université de New York qui promeut depuis plus de 60 ans les échanges culturels entre le monde francophone et les Etats-Unis.

Elle "couvrira la Louisiane et toutes les communautés francophones qui sont aux Etats-Unis", a indiqué la cheffe de l'OIF, insistant sur l'importance de ne pas travailler qu'en direction des Etats. "La Francophonie de l'Amérique du Nord, c'est le Québec", a-t-elle souligné.

"Ce bureau de Québec, ce sera un bureau très langue française qui va aussi comprendre notre observatoire de la langue française dans le monde", a ajouté Louise Mushikiwabo. Cet observatoire, qui publie tous les quatre ans un rapport sur l'état de la langue française, était jusqu'à présent basé à Paris où siège l'OIF. A Québec, il aura vocation à étudier aussi la présence de la langue française sur internet, a-t-elle fait valoir.

La représentation de l'OIF à Beyrouth, qui aurait pu être inaugurée dès fin 2021, n'attend de son côté plus qu'une ratification du Parlement libanais pour être lancée, a-t-elle précisé, sans pouvoir dire quand ce dernier se réunira et entérinera sa création.

Qualifiée de "Tour de Babel" par Louise Mushikiwabo, l'OIF compte 88 États et gouvernements.

L'Organisation dispose jusqu'à présent de 11 représentations dans le monde.

La Francophonie a notamment pour missions de promouvoir la "langue française et la diversité culturelle et linguistique", "la paix, la démocratie et les droits de l'Homme", ou encore "d'appuyer l'éducation".

Le Togo accueille la représentation ouest-africaine de l'organisation.