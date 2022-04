Ile Maurice: Arrêté pour outrage à ministres - Vashil Jasgray "lost the battle but won our hearts"

Il est passé d'une réunion à une nuit en prison. Vashil Jasgray, 33 ans, est ce que l'on appelle un self-made man. Ce conseiller du village de Plaine-Magnien a, cette semaine, connu les pires jours de sa vie : entre contester le fait qu'il n'ait pas été invité à une réunion pour le village qu'il représente par les ministres Hureeram et Toussaint et une nuit en cellule, Vashil Jasgray est passé en 24 heures du parfait inconnu à un homme courageux qui n'a pas eu froid aux yeux pour défendre son village.

Réputé dans le Sud de l'île pour sa générosité et son action sociale, Vashil Jasgray était jusqu'ici un étranger pour beaucoup. Son travail acharné à Plaine-Magnien a fait de lui un fils aimé, un petit prince et il a été grandement salué sur les réseaux après son arrestation par des "pa tous sa piti-la" ou "demokrasi inn fini. Sa piti-la enn bon piti" ou encore "dominer"

Pourtant, Vashil n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a perdu son père à un très jeune âge et s'est vu contraint de travailler et d'étudier en même temps pour s'occuper de sa mère clouée au lit par la maladie. Les années 2006 à 2019 seront décisives pour Vashil car c'est là où il va se construire. "J'ai commencé à aimer le social quand une fois à l'âge de 16 ans, j'étais dans le bus et j'ai laissé ma place à une femme enceinte. Elle m'a remercié et j'ai eu le sentiment du travail bien fait." Cette action le poussera à s'engager plus dans le social pour apporter un changement dans le monde.

À partir de là, tout va s'enchaîner. Vashil va intégrer le club littéraire de Plaine-Magnien et sera actif au centre de jeunesse de la région. Bourré d'énergie, en 2006, il intègre l'ONG AIDE et Action, où il multiplie ses efforts de travailleur social. C'est de ses deux mains qui mettent un sourire sur les visages des démunis que Vashil continuera son parcours en intégrant les examens d'aptitude professionnelle instaurés par le ministère des Finances avant de basculer à la NEF où il passera cinq ans comme travailleur social.

Les missions s'enchaîneront pour Vashil qui montera un groupe de jeunes de La Sourdine à L'Escalier et la Plaine-Magnien Youngsters Academy. Entre son passage à l'ONG SYAH et au Rotaract de Mahebourg, représenter Maurice en Inde au International Youth Festival en 2012, réunir 17 pays à Maurice en 2013 pour l'International Youth Forum, son parcours est long. Vashil sera aussi invité au Maroc par la princesse pour un forum sur les droits des enfants et il croisera d'autres personnalités sur son parcours, notamment l'ex-président américain Barack Obama et son épouse Michelle dans le projet Mandela Washington Fellowship, et l'Africa Girls Education Committee. Il verra aussi son nom inscrit au World Guiness Book of Records pour le most participant handcycling relay. Cette autre accomplissement à son palmarès va le pousser à partir à vélo de Bradford à Roubaix en France pour une levée de fonds où l'argent servira à acheter des vélos spécialisés pour les enfants.

En 2019, que Vashil Jasgray se présentera en indépendant aux élections générales et récoltera 1 409 votes. Quid des rumeurs qu'il serait un agent du Parti travailliste ? "Non, zame monn ena kouler politik. Nou touzour fer bon travay pou ed lezot. Mo ti lans hashtag #DonnLiEnnSwa" , explique celui qui est aujourd'hui un project manager.