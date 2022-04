Ile Maurice: Projets routiers - Des milliards dans le coaltar

Au coût de Rs 10 milliards, l'Eastern Highway tiendra-t-elle la route ou recevra-t-elle sa feuille de route ? Étalée sur 50 km, de Plaine-Magnien à Forbach en passant par Bel-Air et PontBlanc, elle pourrait nuire à la forêt de Ferney.

De nouveaux axes routiers cumulent fissures et obstructions, une fois en service. Cela, à des coûts qui font tourner la tête dans ces moments durs où les Mauriciens se serrent désespérément la ceinture. À quel point la note est-elle salée ? Quels sont les problèmes les plus récurrents après la mise en route ? Allons-y pour le tour de piste...

Eastern Highway : l'autoroute qui valait Rs 10 milliards

Difé lor koltar... c'est le cas du projet d'autoroute de Forbach à Plaine-Magnien qui fait débat à l'Assemblée nationale depuis le mardi 5 avril. Dans son intervention, le ministre Bobby Hureeram est revenu sur l'Eastern Highway, fameuse autoroute de 50 km qui coûtera Rs 10 milliards. Ce projet rappelle les houleuses protestations, dix ans plus tôt, quand il était question de construire une route qui traverserait la forêt de Ferney. Cette fois, le ministre a affirmé qu'au terme d'une visite avec des employés de la Road Development Authority (RDA), tout sera fait pour préserver la forêt qui renferme diverses espèces endémiques dans ce projet en trois phases, de l'aéroport à Bel-Air, de Bel-Air à Pont-Blanc et de Pont-Blanc à Forbach. Suscitant l'intervention divine pour mener à bien ce projet caillouteux, le ministre a souligné que le procédé sera plus économique puisqu'il n'y aura pas d'experts et de consultants pour rajouter un pavé dans la mare et rallonger la facture... qui se chiffre déjà par milliards.

Terre-Rouge/Verdun : Rs 6 milliards et des dégâts

Très attendue, l'autoroute M3, Terre-Rouge/ Verdun, a été ouverte en décembre 2013. Mais des fissures sont apparues sur le tronçon Ripailles Valton, nécessitant des investissements additionnels pour des réparations. Alors que le coût initial était de Rs 2,6 milliards pour le tronçon Terre-Rouge/ Verdun, il a fallu rallonger une bretelle entre Verdun et Ébène sur 7 km et une connexion de 3 km vers Valentina, au coût de Rs 1,9 milliard. Malgré ces investissements, l'autoroute M3 a dû être fermée à la circulation en raison des fissures sur le tronçon Valton-Ripailles en février 2015. Rappelons aussi d'importantes accumulations d'eau en cas de fortes pluies. Pour réparer cette zone routière, il a fallu s'armer de patience (soit quatre ans) pour une réouverture en juillet 2019. La réparation seule a coûté Rs 1,5 milliard. 180 pilotis ont dû être implantés sur 300 m.

Nando Bodha, ex-ministre des Infrastructures publiques, avait d'ailleurs déclaré à l'époque que l'expertise étrangère avait été sollicitée de l'Afrique du Sud, du Japon et de la France. Selon une compilation de l'express, les réparations sur l'autoroute Terre-Rouge/ Verdun se chiffrent comme suit pour Ripailles à Valton en direction du Nord : zones D4-D7 sur la droite : Rs 850 millions ; stabilité du sol à l'opposé de la zone D4 sur la gauche : Rs 25 millions ; installation de grillage de protection sur les parois : Rs 25 millions ; l'embankment failure (partie affaissée) : Rs 300 millions ; et la déviation en 2015 : Rs 20 millions. S'y rajoutent les services de consultants et d'investigation pour Rs 30 millions ainsi qu'un plan de surveillance avec des appareils de mesure de terrain et des tests additionnels, environ Rs 10 millions. Certes, des coûts qui sont loin de passer inaperçus.

Link Road A1-M1 : Rs 4,34 milliards en trois phases

Lancée le 11 avril 2018, la link road A1-M1 avait été complétée à 79 % à avril 2022. Coût du projet : Rs 4,34 milliards, comme indiqué sur le site de la RDA. Chapeautant ce projet, dont l'ingénieur est la Korea Expressway Corporation, la RDA précise dans sa fiche technique que la A1-M1 link road reliera Port-Louis/St.-Jean à Chebel par un pont de 330 m de long sur la Grande-Rivière NordOuest vers l'autoroute M1 et la phase 1 de la ring road à Sorèze. L'objectif est de procurer un accès alternatif vers Port-Louis pour les usagers en provenance de Rose-Hill, BeauBassin, Chebel et Coromandel. Ce projet comprend trois étapes : un rond-point et viaduc à Chebel pour connecter la A1 à la M1, le pont A1-M1 sur la Grande-Rivière Nord-Ouest et un échangeur à Sorèze.

Phoenix : des échangeurs à Rs 4,26 milliards

Tant attendus, enfin arrivés. Trois viaducs aux ronds-points de Pont Fer, Jumbo et Dowlut ont été construits en 2021. De plus, une nouvelle link road permet désormais de relier Phoenix à Beaux Songes Road B130 et Sodnac Road B94. D'ailleurs, l'inauguration a été faite par le Premier ministre en personne. L'objectif de ces infrastructures : décongestionner Phoenix. Un projet mis en route le 30 mars 2018 avec une note élevée à Rs 4,26 milliards.

Échangeur de Decaen : Rs 320 millions et des crevasses dans l'air

Opérationnel depuis novembre 2018, l'échangeur de Decaen affichait des fissures en moins d'une année. En effet, dès octobre 2019, celles-ci étaient décelées. Des vidéos avaient d'ailleurs été réalisées par des internautes, illustrant le fait que l'échangeur se lézardait. Cela avait aussi fait l'objet d'une question parlementaire du député Reza Uteem. En réponse, Nando Bodha, le ministre d'alors, avait confirmé un "mouvement de 2cm décelé au fly-over de Decaen". Et dire que le projet avait coûté Rs 320 millions.

Le 25 août 2020, l'autopont a été fermé à la circulation pour réparation. Les travaux ont été effectués par la firme General Construction, pendant six mois. Elle devait démolir la partie abîmée et reconstruire en béton armé sur des pieux. Qu'en est-il des coûts additionnels ? Selon une communication du Government Information Service, lors d'une visite le 21 août 2020, le ministre Hurreeram devait préciser que puisque les fissures ont été constatées durant la période de garantie, il incombait au contracteur d'y remédier en collaboration avec la RDA.

Échangeur du Quai D : Rs 304,9 millions pour fluidifier le trafic et favoriser l'inclusion

29 avril 2023 : c'est la date prévue pour l'achèvement de la construction d'un fly-over au Quai D, qui coûtera Rs 304 940 000. Le contrat, confié à Transinvest Construction Ltée, et daté du 8 octobre 2021 avec un début fixé au 5 novembre 2021, dispose de 540 jours. Cette zone, qui donne accès au port, opère au-delà de ses capacités, précise la RDA. Tel que mentionné dans son programme gouvernemental de 2020-2024, l'inclusion est au rendez-vous. Tout comme l'investissement pour moderniser le réseau routier. Le rond-point du Quai D sera ainsi éliminé. L'échangeur du Quai D allègera la congestion sur l'autoroute M2 et les rues périphériques comme Marine Road et Military B30 Road.

Route de Gros-Cailloux : Rs 294,8 millions et des kilomètres qui usent... les méninges

Commençant à Coromandel avec un dual carriageway, longeant le cimetière de Chebel avant d'entamer une voie à chaussée unique, la nouvelle route de Gros-Cailloux s'étale sur 3,1 km à l'aller, souligne un reportage de Top TV. Or, ce calcul fait enfler la polémique suivant une intervention de Sham Mathura, expert-comptable et campaign manager du Mouvement socialiste militant pour la circonscription no 5, qui évoquait 6 km pour l'aller-retour. Il a d'ailleurs porté plainte contre Top Fm. Un de ses animateurs a d'ailleurs écopé d'un avertissement de l'Independent Broadcasting Authority. 3 km ou 6 km ? Si cela constitue toujours un casse-tête, en revanche, pour le coût, il n'y a pas photo. Au 28 décembre 2018, la facture s'élevait à Rs 294,8 millions, soit environ Rs 95,1 millions le kilomètre. Voilà qui risque bien d'user pas juste des souliers...

Hillcrest : l'échangeur à Rs 276,2 millions

Une des routes les plus fréquentées de la ville des fleurs, elle n'échappe pas au trafic routier. Pour alléger la congestion à St-Jean, un échangeur a été construit sur la M1 à Hillcrest comme une alternative pour les conducteurs entrant ou quittant Quatre-Bornes. Ce contrat, au coût de Rs 276 234 953, a été attribué à Rehm Grinaker le 4 juin 2019 pour un délai d'achèvement de 18 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2020.

"Fly-over" d'Ebène : remise à niveau à Rs 265 millions

Point névralgique du trafic routier, l'échangeur d'Ébène fait l'objet de travaux de remise à niveau. En effet, le projet comprend l'agrandissement du fly-over sur la M1 à Ebène. La démolition du rond-point sur la link road d'Ebène-Trianon aboutira à une intersection avec des feux de signalisation. Des réajustements routiers sont aussi prévus. Selon la fiche de la RDA, ces travaux devaient commencer en mai 2020 et s'étaler sur 18 mois. L'investissement est de Rs 265 millions.

Projet futur : une nouvelle jonction à Wooton

Sur son site web, la RDA affiche un nouveau projet daté du 23 février 2022. Il s'agit de la construction d'une grade-separated junction à Wooton. L'objectif est d'améliorer le trafic vers le nord et le sud en réduisant la congestion et la durée du trajet sur l'autoroute M1 et la Quartier-Militaire Road (B6) dans les deux sens de l'échangeur de Wooton. Toutefois, les détails du projet n'ont pas encore été mis en ligne par la RDA. Nous avons sollicité cette autorité pour des informations sur les projets routiers actuels et futurs mais nous n'avons reçu qu'un accusé de réception à notre requête à ce jour.

Qui veut gagner des millions... sur route ?

Si certains projets se comptent par milliards, d'autres avalent des millions. Route Palmerston : Rs 342,7 millions pour une nouvelle "chaussée" à Vacoas .

Avec la mise en place du projet Metro Express, l'avenue Sivananda sera convertie en voie unique et les jonctions à Vacoas et Palmerston seront sujettes à une signalisation pour synchroniser le trafic routier du métro et celui d'autres véhicules. La RDA construira donc une nouvelle chaussée (carriageway) entre l'avenue Sivananda et la jonction de Palmerston pour réduire la congestion routière. À octobre 2021, 69 % du projet avaient été complétés, indique le site de la RDA. Le coût de tout ça ? Rs 342 683 000. La durée des travaux s'étale sur 540 jours pour un contrat alloué le 3 juillet 2020. Le début du projet était fixé au 14 août 2020 avec un achèvement prévu en mars 2022.