Cote d'Ivoire: Veillée pascale - Kandia Camara aux côtés des chrétiens de l'église sacré cœur d'Abobo-Anador

Les chrétiens de l'église catholique sacré cœur d'Abobo Anador ont, à l'instar des autres chrétiens de la Côte d'Ivoire et du monde, célébré la messe pascale, le samedi 16 avril 2022, et ce, en présence du maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara.

A l'issue du culte, le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara qui conduisait une forte délégation du conseil municipal, a exprimé sa joie de prendre part à cette messe. " J'ai voulu venir exprimer notre solidarité à toute la communauté chrétienne d'Abobo et particulièrement à celle de la paroisse sacré cœur d'Anador ", a-t-elle déclaré. Pour elle, c'est un grand jour parce que c'est la veillée pascale. " Alors je voudrais souhaiter bonne fête de paques à toutes et à tous. Je suis venue ici pour faire le témoignage de l'unicité de Dieu et du dialogue interreligieux ", a poursuivi le maire.

Aussi, a-t-elle remercié les hommes Dieu présents à ce culte et tous ceux de Côte d'ivoire. " C'est une période particulière où les chrétiens et les musulmans ont fait carême et prient pour la Côte d'Ivoire, pour les populations qui y vivent et pour le Président de la République, Alassane Ouattara afin qu'il continue la mise en œuvre de son programme de développement au profit des Ivoiriens ", a souligné Kandia Camara, qui, prie Dieu afin qu'il exhausse toutes les prières qui ont été formulées afin que la paix règne en Côte d'ivoire.

Les fidèles invités à être des apôtres de la résurrection

Le père célébrant, Eugène Achi a remercié le maire qui a fait l'honneur de partager cette joie pascale. Avec sa paroisse. " La paques pour nous est porteur d'espérance, d'un rêve d'un monde rajeuni pout tout ce qui se fait de vilain dans ce monde. Donc c'est la fête de la communion de tous les êtres humains créés à l'image de Dieu ", a déclaré le guide religieux.

Son message à l'endroit des chrétiens et des populations de Côte d'Ivoire, est que tout " ce qui nous divise, nous éloigne les uns des autres soit à jamais banni pour que les cœurs fusionnent pour une Côte d'Ivoire de paix où l'homme est reconnu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a ". Le père Eugène Achi a exhorté les fidèles chrétiens à demeurer dans la foi et surtout à prier pour une paix définitive en Côte d'Ivoire.

Il a également invité les fidèles à être des apôtres de la résurrection.

Le maire Kandia Camara, pour marquer sa solidarité à la communauté chrétienne a offert à l'église sacré d'Anador 10 sacs de riz, 10 cartons de lait plus la somme d'un million de Fcfa.