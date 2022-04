Algérie: Adrar - Un nouveau glossaire de terminologie culturelle

Adrar — Un glossaire de terminologie culturelle réalisé par l'enseignant et chercheur Amhamed Djâafri est venu enrichir la scène culturelle nationale à l'occasion de la célébration samedi de la Journée du Savoir (Youm El-Ilm).

Destinée notamment aux collégiens et lycéens, cette nouvelle édition lexicographique, venue renforcer les efforts de promotion scientifique, s'assigne comme objectif le perfectionnement de la compétence et performance linguistique chez le corps enseignant et les scolarisés, a expliqué le lexicographe.

L'ouvrage de 200 pages et de format moyen contient plus de 600 termes, classés par ordre alphabétique, et traite les concepts lexicologiques des termes, les antonymes et élucide par des exemples contextuels pour aider l'apprenant à s'initier au sens et à l'utilisation des lexèmes.

"La conception de cette publication repose sur l'initiation, par de simples moyens et supports pédagogiques, des apprenants à la bonne assimilation et l'utilisation des termes leur permettant d'enrichir leur vocabulaire et de s'épanouir", a expliqué M. Djaâfri .

Le glossaire s'appuie également sur la transcription phonétique du lexème et sur certaines règles syntaxiques et d'autres constituants de la phrase permettant une meilleure compréhension des textes aux élèves, notamment en langues étrangères.

Le lexicographe Djâafri s'est efforcé d'établir une approche linguistique à la terminologie pour réguler avec précision les concepts chez les petits apprenants en vue de leur épargner toute opacité et équivoque dans les textes littéraires ou scientifiques.