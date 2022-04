Guinée: Fête de Pâques - Les souhaits de Cellou Dalein Diallo, leader de l'UFDG

À l'occasion de la fête de Pâques, Cellou Dalein Diallo, leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) souhaite bonne fête aux fidèles chrétiens. Cette fête coïncide au mois Saint de Ramadan, le patron de l'UFDG invite ses frères et sœurs chrétiens et musulmans, de saisir cette opportunité pour joindre leurs prières et suppliques en faveur de la fraternité interreligieuse, de la paix et de la cohésion sociale.

" Au terme de 40 jours de jeûne observé dans la foi et la dévotion par les fidèles chrétiens de Guinée, il m'est agréable de les féliciter et de leur souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques.

Le carême chrétien coïncide cette année avec le jeûne du ramadan observé chaque année par les fidèles musulmans.

Mes chers frères et sœurs chrétiens et musulmans, saisissons cette opportunité pour joindre nos prières et suppliques en faveur de la fraternité interreligieuse, de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays.

Joyeuses fêtes de Pâques aux chrétiens et bon Ramadan aux musulmans.

Que Dieu bénisse la Guinée 🇬🇳 ", a-t-il posté sur sa page Facebook.