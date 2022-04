Sénégal: Pont Nelson Mandela de Foundiougne - Les nouveaux tarifs font le bonheur des usagers

Les populations de Foundiougne peuvent pousser un ouf de soulagement. Les nouveaux tarifs du pont à péage Nelson Mandela sont appliqués au grand bonheur des usagers.

Il l'avait promis, il l'a fait. Le Président de la République a tenu sa promesse. En effet, lors de l'inauguration du pont Nelson Mandela de Foundiougne, le 26 mars dernier, le Président Macky Sall avait annoncé la baisse radicale des prix du péage. Depuis hier, de nouveaux tarifs sont appliqués conformément à ses directives. Une bonne nouvelle pour les usagers de l'axe Foundiougne-Fatick.

Ousseynou War est chauffeur à la gare routière de Foundiougne ; il cache mal sa joie suite à l'application des nouveaux tarifs du pont à péage Nelson Mandela. " Il m'est très difficile de parler de ce que je ressens vis-à-vis de cette nouvelle tarification. J'ai plus de 300 tickets dans ma boîte à gant et je ne me suis jamais plaint, car pour moi, le fait de traverser ce pont a d'ores et déjà abrégé toutes les souffrances que j'endurais sur ce tronçon. Je suis fier et content de la générosité du Chef de l'État. Macky Sall nous a ôté une grosse épine des pieds ", se réjouit-il.

Dans cette gare routière, l'ambiance est bon enfant. Ici, chauffeurs et clients se réjouissent de la baisse des tarifs surtout en cette veille de fête. Solange Guèye est une cliente qui traverse le pont pratiquement tous les deux jours pour se rendre à Fatick pour son travail. Elle passait des heures au garage faute de véhicules, car les chauffeurs de la ligne Foundiougne-Passy-Kaolack refusaient d'emprunter cet axe à cause des tarifs jugés trop élevés.

Un gain de temps record

Solange ne s'en cache pas : " Les nouveaux tarifs nous facilitent la vie ". Dans gare routière, poursuite-elle, au-delà de 13h, " les chauffeurs des véhicules 7 places refusaient d'aller à Fatick et vice-versa. Aujourd'hui, avec les nouveaux tarifs, le nombre de véhicules à destination de Fatick a doublé ce matin. On ne souffre plus ici comme avant ", martèle-t-elle.

À la gare de péage, les particuliers et autres véhicules de transport ont manifesté leur joie quant à l'application des nouveaux tarifs. Moussa Sané est un Gambien qui emprunte régulièrement l'axe Banjul-Foundiougne-Dakar. Selon lui, cette baisse est une cerise sur le gâteau. " Emprunter ce pont me fait gagner plus de 75 km. Si en plus du confort je constate une baisse des tarifs, je ne peux que m'en réjouir. Cet ouvrage est une aubaine pour nous, les Gambiens ", déclare-t-il.

Pour rappel, les véhicules 7 places doivent payer 1000 FCfa au lieu de 2000 FCfa. Pour les camions et véhicules spéciaux, il fallait payer entre 7 500 et 15 000 FCfa. Désormais, c'est fixé à 10 000 FCfa. Pour les minibus, le tarif passe de 3000 à 2000 FCfa, sans oublier les gros porteurs qui passent de 15 000 FCfa à 10 000f. Les particuliers aussi paient désormais 1000f FCfa au lieu de 2000, tandis que les motos payent 200 FCfa. Omar Cissé, Président du Regroupement des transporteurs de la région de Fatick, ne cache pas son soulagement. S'exprimant au nom des usagers, il estime que les nouveaux tarifs allègent plus d'un. Il estime cependant nécessaire de " bitumer les 25 km qui relie la commune de Djilor à celle de Sokone. C'est une piste chaotique et son bitumage réduirait davantage la distance entre Banjul-Foundiougne-Dakar ".