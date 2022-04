Sénégal: Contre la fermeture de la Grande pharmacie Dakaroise - Les officines privées vont baisser rideaux la semaine prochaine

Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (Spps) va observer, à partir du vendredi 22 avril prochain, une grève de 07 heures d'horloge renouvelables, autant de fois que nécessaire, pour une durée de 24 heures, jusqu'à ce que sa doléance soit satisfaite.

Les pharmaciens, lors d'une conférence de presse organisée hier vendredi, réclament que la pharmacienne Aïcha Goundiam Mbodj, dont l'autorisation d'exploitation de la pharmacie qu'elle gère lui a été retirée, soit rétablie dans ses droits. Les pharmaciens privés du Sénégal ont estimé que l'arrêté portant abrogation de l'autorisation d'exploitation de la Grande pharmacie dakaroise est abusif et lèse leur collègue car dénuée de toute légalité.

Par conséquent, ils opèrent une baisse des rideaux à partir du vendredi 22 avril de 08h à 15h. Elle sera renouvelée autant de fois que nécessaire pour une durée de 24h et ceci jusqu'à satisfaction de leur doléance. En effet, les pharmaciens ont exigé le rétablissement du Dr Aïcha Goundiam Mbodj dans ses droits et le départ immédiat de l'actuel Directeur de la pharmacie et du médicament.

Le Président du Spps, Assane Diop, a annoncé qu'un courrier sera adressé au Président de la République Macky Sall pour dénoncer les agissements du ministère de la Santé, de la Direction de la pharmacie et du médicament, mais aussi ceux de l'Ipres et en même temps solliciter son arbitrage. À ce sujet, Assane Diop a invité tous les pharmaciens d'officine du Sénégal à être mobilisés et solidaires et à respecter le mot d'ordre lancé. Ceci, pour le respect des lois et règlements, de l'éthique et de la déontologie ainsi que pour la sauvegarde de la liberté et de l'honorabilité de la profession.