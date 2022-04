Ile Maurice: Disparition à Montagne des Signaux - Le jeune de 22 ans sain et sauf

Il était parti en randonnée avec un groupe d'amis dans l'après-midi, hier. Mais ce jeune habitant de Floréal, âgé de 22 ans, a glissé et était porté disparu depuis.

Ses amis ont alerté la police et les recherchés ont débuté aussitôt. Les pompiers et les membres du GIPM ont ratissé la région entre Montagne des Signaux et Le Pouce.

Et, aux dernières nouvelles, en ce lundi 18 avril, il est sain et sauf et aurait retrouvé son chemin par lui-même. Il s'est rendu au poste de police des Casernes centrales pour les besoins de l'enquête et se trouve en ce moment à l'hôpital Jeetoo pour recevoir des soins.