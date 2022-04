Ile Maurice: Objectif de 650 000 touristes jusqu'en juin - Une utopie ?

Un total de 650 000 visiteurs d'ici fin juin 2022. Tel était l'objectif initial annoncé lors du discours budgétaire en 2021.

Pour rappel, à partir du 15 juillet 2021, les frontières ont été ouvertes aux touristes vaccinés et non vaccinés sous certaines restrictions. Ce, avant la deuxième phase de réouverture du 1er octobre 2021, plus flexible en exigences sanitaires. Selon l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice (AHRIM), si l'on se fie à la tendance actuelle le pays pourrait atteindre au moins 75 % de l'objectif initial de 650 000 touristes pour l'année financière se terminant en juin 2022, fixé par le ministre des Finances.

En outre, on estime que "dépasser les 500 000 touristes à cette date serait une vraie performance car il y a eu, depuis que cet objectif a été posé, le classement par la France de Maurice en rouge écarlate, suivi de l'Omicron sud-africain". La bonne nouvelle est que, pour mars 2022, sur le marché sud-africain et le marché anglais, les chiffres des arrivées sont respectivement à 93,7 % et 95,8 % de ceux de mars 2019. Toutefois, "nous sommes loin de ces chiffres dans les trois autres principaux marchés ouverts comme la France, La Réunion, l'Allemagne, qui reprennent lentement".

Sollicité, Sen Ramsamy, directeur général de la Tourism Business Intelligence, rappelle ses dires en juillet 2021, à savoir que les arrivées touristiques n'allaient pas atteindre 325 000 jusqu'à décembre 2021. "On n'a eu que 176 000. Malheureusement, j'avais raison. Pour avoir 600 000 touristes de juillet 2021 à juin 2022, avec seulement 335 373 reçus de juillet 2021 à mars 2022, il faudrait trouver encore 265 000 pour ce 2e trimestre, soit une moyenne de 88 000 par mois jusqu'à juin." Alors que nous entrons en période creuse, la guerre continue, le prix des billets est exorbitant, Covid-19 est toujours présent sans compter l'élection présidentielle en France ce mois-ci. La tâche devient très difficile mais pas impossible, souligne-t-il. S'il n'y a pas un nouveau modèle pour le tourisme, selon lui, il sera très difficile encore une fois d'atteindre l'objectif d'un million en 2022.

Pour sa part, Ajay Jhurry, le président de l'Association of Tourist Operators, relève qu'il n'y a pas suffisamment de touristes pour faire marcher le business de tous les types d'opérateurs touristiques. "En considérant le taux de remplissage, malheureusement, il n'y a pas une uniformité dans les différents types d'hébergement comme les hôtels trois-étoiles, hébergements indépendants, bungalows. Il y a d'autres opérateurs dans la location de voitures, les plaisanciers. Dans la chaîne de valeur ajoutée, beaucoup d'opérateurs ne travaillent pas." Au vu de la situation, il est d'avis que pour la campagne de marketing, il ne faut pas qu'investir dans des tour-opérateurs internationaux qui ne favorisent qu'une poignée d'opérateurs locaux.

Quant au directeur général de la Tourism Business Intelligence, il propose de mettre plus d'accent sur peu de touristes longs séjours qui dépensent plus plutôt que sur beaucoup de touristes qui dépensent peu comme c'est le cas actuellement. Car, le pays a grandement besoin de devises. "Notre accent sur le nombre de visiteurs n'a pas changé et nous perdons beaucoup en devises étrangères. Nous faisons avec le tourisme du business as usual. Cependant, Maurice jouit toujours de son image haut de gamme que nous avions développée depuis les années 80 et 90. Mais avec une stratégie marketing dépassée, nous faisons tout pour attirer plus de touristes bas de gamme."

Sen Ramsamy estime qu'il suffirait d'attirer 30 000 long stay visitors haut de gamme qui séjourneraient une année chez nous et qui dépenseraient au moins €200 euros par nuitée. "Cette stratégie nous rapporterait plus de Rs 100 milliards par an et tous les hôtels seraient complets. Si nous avions pu attirer 1,4 million de touristes en 2018, est-ce si difficile d'attirer 30 000 étrangers sur un an avec des incitations qui font rêver ?" Il nous fait part qu'il a développé et proposé un plan dans ce sens au gouvernement qui est resté sans réaction.