Tunisie: USBG | Il y a de l'enjeu quand même !

Contre un CAB qui a un besoin impératif des trois points de la victoire , l'USBG , déjà qualifiée , va - t -elle mettre tout son poids dans la bataille pour finir la première phase en beauté ?

S'il est une chose que l'on attend avec curiosité cet après-midi, c'est bien l'issue de ce match USBG / CAB. Plus important pour les visiteurs qui sont encore sous la menace de jouer le play-out que pour les locaux, auteurs d'une première moitié de parcours réussie, qui ont déjà obtenu leur billet pour le play-off et qui se préparent déjà pour le rendez-vous du 29 avril. Entre une équipe cabiste, dos au mur, qui joue sa survie en Ligue 1 et un ensemble benguerdanais libéré de toute pression, avec pour seul souci de garder le confortable fauteuil de deuxième place du groupe, il est impossible d'avancer tout pronostic en faveur de l'un des deux protagonistes.

Le duel va être très serré et sans doute indécis jusqu'aux ultimes secondes de la partie. L'USBG, qui vient de fêter son quatre-vingt sixième anniversaire, essaiera, à coup sûr, de terminer en beauté et de rejoindre l'Espérance qui joue gros à Métlaoui et qui pourrait y laisser des plumes face aux joueurs du Bassin. Et puis, il ne faut pas oublier leur attaquant de pointe et fer de lance, Lassaâd Jaziri, qui veut consolider son titre de premier buteur de la Ligue 1 jusqu'à ce jour avec 5 buts. Ceux qui pensent donc qu'il n'y a pas de gros enjeux pour ce match pour les "Jaune et Noir" vont donc un peu vite en besogne et les Cabistes ne joueront pas sur du velours au Stade 7 Mars de Ben Guerdane.

Remaniements

Même si tout laisse penser qu'il y aura quelques remaniements au niveau du Onze de départ local et de nouvelles figures sur le banc des remplaçants pour ménager quelques titulaires qui ont besoin de souffler un peu après le marathon des matches depuis la reprise et évaluer la capacité de certaines doublures à intégrer le système de jeu et à prouver qu'ils ont aussi leur place dans le dispositif "jaune et noir". Entre deux adversaires à objectifs différents, qui finira par avoir le dernier mot ? On ne le saura qu'au terme du dernier coup de sifflet de l'arbitre Nasrallah Jaouadi...