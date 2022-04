Algérie: Pharmacie - ouverture l'année prochaine de nouvelles spécialités en Master

Alger — Le recteur de l'Université d'Alger 1, Abdelhakim Bentellis a annoncé lundi à Alger l'ouverture, au cours de l'année prochaine, de nouvelles spécialités en Master, dans la filière de la pharmacie, et ce pour s'adapter à l'évolution de la société algérienne.

Dans une déclaration à la presse en marge de la signature d'une convention entre l'université et les laboratoires pharmaceutiques Merinal, le recteur de l'université a indiqué que "la faculté de pharmacie, récemment créée, ouvrira de nouvelles spécialités en Master et Doctorat, à l'effet d'accompagner le ministère de l'Industrie pharmaceutique, et ce en application des directives des Hautes autorités du pays".

Le lancement d'une formation en Master, notamment dans les spécialités de l'économie officinale, intervient "en adaptation avec l'évolution en cours dans le pays et les lois relatives à la pharmacie d'officine concernant la formation du pharmacien-assistant".

Ainsi, l'étudiant qui intègre la faculté de pharmacie, pourra choisir d'autres spécialités au sein de la même filière, après avoir bénéficié d'une formation en pharmacie hospitalière durant les première et deuxième années.

L'admission à la faculté de pharmacie d'Alger, à l'instar des départements de spécialisation qui relèvent encore de la faculté de médecine à travers d'autres universités, est soumise, selon M. Bentellis, à la moyenne déterminée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour les nouveaux bacheliers, et en fonction des besoins nationaux, des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires pour assurer une bonne formation.