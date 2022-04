Algérie: JM Oran 2022 - Le choix d'un groupe pour organiser les cérémonies d'ouverture et de clôture

Oran — Un groupe international regroupant l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et une société étrangère a été choisi pour l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront l'été prochain à Oran, a-t-on appris lundi du président du Comité des cérémonies, Salim Dada.

Animant une conférence de presse au forum du quotidien El Djoumhouria paraissant à Oran, en présence du commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens Mohamed Aziz Derouaz, M. Dada a souligné que le choix s'est porté sur "un groupe international méditerranéen qui renferme l'ONCI, exécuteur artistique et technique, et une société étrangère pour l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette manifestation sportive".

Cette société a, à son actif, pas moins de 30 grandes manifestations sportives en Europe, Asie et Afrique, a-t-il indiqué, soulignant que les cérémonies d'ouverture et de clôture sont considérées comme l'indice de réussite des JM et la première vitrine de cet événement sportif.

Après avoir évoqué les différentes étapes de sélection des entreprises chargées de l'aspect technique et artistique de ces deux cérémonies, le même responsable a assuré que le scénario des deux cérémonies sera "d'un haut niveau de compétence technique et de présentation" et s'articulera autour de quatre éléments, à savoir "l'Algérie, sa profondeur historique et sa dimension africaine et méditerranéenne", "L'Algérie, berceau de civilisations successives", "la culture, le patrimoine, les coutumes, les artistes et les personnalités d'Oran", "l'Algérie et la Méditerranée", en plus d'aborder le rôle du sport dans l'unification des peuples et comme moyen d'amitié.

Le comité chargé des deux cérémonies a lancé un concours pour sélectionner les participants aux mouvements d'ensemble des deux cérémonies (comparses) qui seront organisées les 27 et 28 avril courant à la maison de jeunes Maoued Ahmed d'Oran qui restent ouverts à tous les pratiquants du théâtre, de la danse, aux sportifs, étudiants et autres, a annoncé le même responsable, soulignant que le comité a besoin de pas moins de 500 à 700 participants entre acteurs, danseurs et sportifs.

La conférence de presse a été mise à profit par le chef du comité des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM pour annoncer les résultats du concours de la meilleure musique (Jingle) pour l'accompagnement des cérémonies de remise des médailles où Samia Guebouba d'Alger et Hamza Boussali de Tlemcen ont été lauréats ex aequo au concours qui a vu la participation de 62 candidats présentant 112 œuvres.

Pour ce qui est des activités culturelles qui se tiendront avant et pendant cette manifestation sportive, M. Dada a annoncé la programmation de trois festivals de musique local, national et international, que sont le "Festival de danse traditionnelle de Sidi Bel-Abbes", le "Festival de la chanson oranaise" et le "Festival international de l'été d'Algérie", ainsi que "Les premières journées du théâtre de rue", "Journées du théâtre méditerranéen", "Journées du cinéma méditerranéen" et "Exposition d'arts plastiques".

Pour le volet du tourisme, plusieurs circuits touristiques thématiques ont été retenus et incluent divers sites archéologiques et historiques de la ville d'Oran, ainsi que des expositions en artisanat, a souligné le président du Comité des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens.