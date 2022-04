Congo-Brazzaville: Congo Na Paris, table ronde N°5 - " Climat, les enjeux écologiques du Bassin du Congo "

Sous la modération de Vanessa Nguema, trois intervenants parlent des interactions entre les sociétés humaines et leur environnement dans le Bassin du Congo

Espace Charenton à Paris, dimanche 17 mai, en appui du film " Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ", réalisé en 2017 lors de la Conférence d'Oyo par Hope Communication (Yann Arthus Bertrand et son équipe) et Adiac Communication, une des tables rondes de Congo Na Paris a proposé des éléments de réponses sur l'écosystème du deuxième poumon de la planète.

Cette zone géographique où le fleuve Congo, long d'environ 4 700 Km, s'étend sur la République du Congo, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie.

Échanges fructueux avec les trois panélistes autour de cette thématique. Une occasion d'aborder les aspects des importantes réserves de carbone de la planète et leur contribution à l'équilibre climatique mondial ; de passer en revue également l'abondance des ressources naturelles et précieuses qui approvisionnent en nourriture, eau et habitat la population estimée à plus de 75 millions d'habitants

Face aux pratiques humaines intensives, à l'exploitation, aux incendies et au braconnage, faits majeurs qui accélèrent la déforestation, menacent la survie de l'écosystème et fragilisent les populations autochtones, les trois intervenants ont plaidé pour une sensibilisation, une formation et une implication de tous les acteurs.

À l'heure de la transition écologique, Nadège Abomangoli, élue de la ville de Paris, a axé son propos sur le volontarisme à ancrer auprès de la jeunesse en l'éduquant dès le plus jeune âge. Les jeunes s'intéressent à l'environnement. De cette dynamique, " il est temps de faire émerger un Nicolas Hulot du Bassin du Congo ", a-t-elle expliqué.

Pour Armelle Hebert, Expert en Santé Environnementale Renforcement des capacités Pays / Politiques publiques, Immunologiste, il s'agit de mettre le vivant au cœur de cette problématique. De ce fait, il faudrait renforcer les capacités, établir un diagnostic environnemental et procéder à l'innovation institutionnelle.

Dr. Viviane okouma Mbella Tchichelle, responsable de Viany art, culture et environnement, a insisté sur la sensibilisation et la formation pour obtenir les compétences susceptibles de gérer durablement la problématique de l'environnement.

Au niveau des enjeux écologiques du Bassin du Congo, l'urgence se situe entre autres à proposer des solutions alternatives à l'exploitation du bois énergétique que l'on utilise depuis des décennies pour faire du charbon de bois. Et la Congolaise de confier que : " Le moment est venu pour faire évoluer cette utilisation vers la gestion des déchets afin de sauvegarder les forêts ".