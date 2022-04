Cote d'Ivoire: Corruption dénoncée à l'aéroport d'Abidjan - Le Ministère des Transports déploie des mesures urgentes

Prendre le taureau par les cornes, en adoptant des mesures drastiques contre toutes les formes de corruption à l'aéroport international Félix Houphouët Boigny d'Abidjan. Le Ministère des Transports, suivant son communiqué diffusé le vendredi 15 avril dernier, est passé à l'action. Plusieurs mesures sont en train d'être prises en vue de mettre fin à ce qui s'apparenterait à une mendicité et freiner toute velléité de racket.

Pour le Directeur Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), Sinaly Silué, il s'agit là d'une situation dégradante qui n'honore guère notre pays et dont il n'est pas question de tolérer. "D'entrée, avec l'ensemble des structures, nous avons commencé à intensifier les annonces et affiches sur la question de la corruption et du racket", indique-t-il.

Selon M. Silué, la sensibilisation des agents et des usagers se poursuivra, avec la mise œuvre d'une approche participative à travers la création d'un numéro vert pour permettre à tous les passagers et autres usagers de dénoncer directement les actes auprès de responsables de l'aéroport. Et tous les travailleurs de la plateforme aéroportuaire, sans exception, devront obligatoirement porter le badge de sorte à ce que l'usager puisse clairement l'identifier", a-t-il annoncé.

A ces mesures urgentes, précise-t-il, s'ajouteront d'autres plus élaborées qui feront l'objet d'un plan d'actions autour duquel toutes les structures déjà impliquées seront fortement mobilisées.