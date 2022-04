Sénégal: Législatives - " L'idéal est d'avoir une seule liste pour toute l'opposition "

Moussa Tine souhaite une liste unique de l'opposition pour les législatives

De retour dans les rangs de Yewwi Askan wi après un désaccord, Moussa Tine qui est allé aux locales sur liste propre, prône l'unité de l'opposition. Selon lui, face aux stratagèmes que le pouvoir est en train de mettre en branle pour reprendre du poil de la bête aux prochaines législatives, il est d'une impérieuse nécessité pour l'opposition de se regrouper.

Invité de l'émission Objection de ce dimanche 17 avril sur Sud Fm, le leader de l'Alliance démocratique Pencoo déclare: " l'idéal est d'avoir une seule liste pour toute l'opposition ". " Le jour où je rejoindrai la réunion des leaders de Yewwi j'en ferai la proposition. Au fond, ce qu'il faut à l'opposition, aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir seulement une représentation au niveau de l'assemblée nationale mais parvenir à amener des forces nouvelles à l'assemblée de sorte à pouvoir faire face à l'exécutif. Mettre en place une gouvernance concertée entre l'exécutif et le législatif ", indique-t-il. S'agissant des chances de Yewwi Askan wi et de l'opposition en général de rééditer la razzia lors des prochaines législatives, Moussa Tine y croit fortement." Aujourd'hui les départements les plus représentatifs du Sénégal le président les a perdus (Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Thiès, Mbacké, Ziguinchor). C'est un premier signal. Le deuxième signal c'est qu'il est né un certain nombre de phénomènes politiques tant au niveau individuel qu'au niveau des coalitions. Et le troisième signal c'est qu'il y a des des forces montantes. Si on analyse tout cela on se rend compte qu'il y a une dynamique de perte du pouvoir. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en politique sénégalaise lorsqu'une dynamique est enclenchée, elle est irréversible ", analyse-t-il.