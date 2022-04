Congo-Brazzaville: L'Association ponténégrine de pédiatrie se lance contre la mortalité infantile

Créée il y a moins d'un an, l'Association ponténégrine de pédiatrie (Aspoped) a présenté sa stratégie globale lors de sa sortie officielle, le 15 avril dernier, en présence d'Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, et de plusieurs invités.

Dirigéé par le Dr Ildvert Cyriaque N'Djobo Mamadoud, pédiatre-nutritionniste, l'Aspoped est une organisation professionnelle qui a aussi un caractère scientifique. Elle veut impacter positivement la santé de l'enfant pour un développement harmonieux selon une approche pluridisciplinaire et contribuer à l'épanouissement professionnel et social des membres.

" L'Aspoped poursuit aussi comme objectifs d'organiser et structurer l'expertise locale en matière de santé de l'enfant, de fédérer les acteurs multisectoriels et transversaux en vue de la mutualisation des ressources, de promouvoir les partenariats à haut impact, de travailler sur la base des données factuelles issues de la littérature consacrée à la santé de la mère et de l'enfant et des études menées par l'association, de travailler sur la base d'indicateurs et les mesurer à court, moyen et long terme afin d'étudier l'impact des interventions mises en œuvre sur le terrain, d'utiliser une approche holistique et intégrée dans la mise en œuvre des interventions, s'appuyer sur le travail des comités de réflexion et de soutien pour mettre en œuvre la vision de l'association", a dit le président Ildvert Cyriaque N'Djobo Mamadoud.

Au regard de la situation alarmante de la santé de l'enfant dans le monde avec près de 5,2 millions de décès par an et de celle du Congo peu reluisante marquée par le taux de morbidité, mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile qui demeure très levé constituant ainsi un problème majeur de santé publique (près de 8 000 décès d'enfants sont enregistrés par an, faisant vingt-deux décès par jour, soit un décès chaque heure), cette initiative a reçu l'assentiment de tous (pouvoirs publics, organismes internationaux et tous les intervenants du système de santé ).

En louant l'initiative de l'Aspoped d'accompagner les efforts fournis par les pouvoirs publics et autres parties prenantes pour améliorer la qualité et l'offre des soins, Alexandre Honoré Paka a dit : "Je salue la volonté et le professionnalisme dont font preuve les membres de l'Association ponténégrine de pédiatrie qui ont résolu de mettre ensemble les différents acteurs et parties prenantes de santé afin de travailler de façon coordonnée et efficace pour le bien-être de la mère et de l'enfant.

Pour ma part, je me constitue comme un parrain disposé à vous accompagner pour l'accomplissement de cette noble mission et je demande aux autres personnalités de saisir la main ouverte et tendue de l'association". Il a annoncé que " désormais la Journée internationale des droits de la femme sera couplée à celle de la santé de la mère et de l'enfant dans le département de Pointe-Noire", répondant au vœu exprimé par l'Aspoped.

La session scientifique organisée autour des thèmes "Morbidité et mortalité de l'enfant à Pointe-Noire", "Modèle des soins de la mère et de l'enfant", " L'histoire de la pédiatrie au Congo" suivie des échanges et débats a mis fin à l'activité.