Congo-Brazzaville: Secteur privé - Plus de 4,5 milliards FCFA pour soutenir les entreprises locales en 2022

Dans le cadre de son Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec), l'État congolais va octroyer des subventions à cent micros, petites et moyennes entreprises locales(MPME), à six chaînes de valeur et à quatre-vingts entreprises au titre de la reconstitution de leur fonds de roulement productif post-covid 19.

Au cours de la deuxième session du Comité de pilotage du Padec, le 15 avril à Brazzaville, les autorités ont décidé de renforcer l'assistance technique et les mécanismes d'appui direct des entreprises dans le cas de la covid-19. Le Padec appuiera les entreprises bénéficiaires de subvention dans la mise en œuvre de leur projet, la soumission des offres ainsi que l'exécution et le suivi des projets.

Le projet a promis également d'appuyer les ministères sectoriels et les institutions intervenant dans l'accompagnement du secteur privé national. C'est le cas du Comité interministériel sur la réforme du climat des affaires qui va bénéficier du soutien du Padec dans l'organisation des travaux des groupes thématiques pour la formulation des textes de réformes, le recrutement d'un consultant pour la mise en place du registre des sûretés mobilières, la conception d'une application mobile pour faciliter la création d'entreprise, l'harmonisation des procédures de création d'entreprises entre l'Agence congolaise pour la création des entreprises et les administrations partenaires...

Le ministère des Zones économiques spéciales (ZES) recevra une assistance technique dans l'opérationnalisation de l'agence de planification, de promotion et de développement des ZES en République du Congo ; l'acquisition du matériel de transport pour la nouvelle agence ; l'organisation du forum sur la ZES de Pointe-Noire par le recrutement d'un consultant chargé de préparer l'événement.

L'Agence pour la promotion des investissements va aussi bénéficier de l'accompagnement du projet, à travers la mise en œuvre de sa feuille de route issue de l'étude stratégique et de son plan d'actions; de même que l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, par la création d'une plateforme en ligne et la formation du personnel.

Ce Plan de travail et budget annuel (PTBA) 2022, selon le directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises, Prince Bertrand Bahamboula, est l'aboutissement d'un processus consultatif avec les parties prenantes sur la base des orientations de la mission d'évaluation de la Banque mondiale ; le Padec étant cofinancé par le gouvernement congolais et cette institution. La rencontre visait à échanger sur la revue à mi-parcours du projet, les mesures de restructuration des allocations et budget, l'examen du plan de travail et du budget de l'année en cours ainsi que la formulation des recommandations.

" La session du comité de pilotage a permis d'approuver le PTBA 2022, un rapport de revue à mi-parcours du projet et une proposition des activités prioritaires avec une relocation des ressources entre composantes du projet. La Banque mondiale souhaite poursuivre très prochainement les consultations avec le gouvernement pour convenir de la voie à suivre dans le cadre d'une possible restructuration du projet, par exemple, pour formaliser la relocation des fonds entre composantes ", a indiqué le vice-président du comité, Prince Bertrand Bahamboula.

Pour mémoire, le Padec est cofinancé par l'État congolais et la Banque mondiale, à hauteur de 25 millions de dollars, 15,1 milliards FCFA, pour la période 2018-2022. Son objectif est d'accélérer la diversification économique et de renforcer la compétitivité des micros, petites et moyennes entreprises.