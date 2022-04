Congo-Brazzaville: Marseille - En dépit de la défaite contre le PSG, Bakambu reste optimiste pour la fin de saison

Battu (2-1) dimanche contre le Paris Saint-Germain à l'occasion de la 32e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'a pas trop de raison de s'inquiéter.

En dépit de cette défaite, le club phocéen garde sa deuxième place qualificative pour la Ligue des champions UEFA puisqu'il dispose encore de trois points d'avance sur Rennes, 3e au classement. La fin de saison sera donc décisive pour Cédric Bakambu et ses coéquipiers, mais le Congolais reste optimiste. "J'ai confiance en mon équipe, en mon staff technique, et comme je l'ai dit précédemment, a clamé Cédric Bakambu. Il va falloir faire le maximum pour engranger le maximum de points avant la fin de saison. On est déçus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu de match. Maintenant, il va falloir se remettre dans le bain assez vite. On a une rencontre qui arrive dans quelques jours et il va falloir se remettre d'aplomb pour pouvoir réattaquer et entamer ce sprint final de la plus belle des manières ", a réagi l'attaquant au micro de Prime Vidéo à l'issue de la rencontre. A noter que Bakambu n'était pas titulaire au coup d'envoi de ce match.