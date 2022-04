Afrique du Nord: Projection à Londres de deux films sur la lutte du peuple sahraoui

Londres — Deux films portant sur la lutte et l'histoire du peuple sahraoui contre l'occupation marocaine, seront projetés à Londres, au Royaume-Uni, le 6 juin prochain, selon l'organisation caritative britannique Sandblast pour les arts et les droits de l'Homme.

Les projections, intitulées "Sandtracks", un court métrage de 22 minutes réalisé par Carolina Graterol et "You can't get there from here", un long métrage de 90 minutes des cinéastes Daniel Petkoff et Peter Shields, "sont deux films attachants et originaux autour de l'histoire invisible du peuple sahraoui", indique Sandblast arts.

Les projections seront suivies d'une discussion et d'une séance de questions-réponses avec les cinéastes britanniques et des militants sahraouis locaux, animées par Paula Beegan Haddad.

Quant au deuxième film, "You can't get there from here", les deux cinéastes Petkoff et Shields y ont entrepris la traversée du désert pour livrer une cargaison de prothèses à l'unité des amputés de l'hôpital de Banjul en Gambie. En voyageant à travers le Sahara occidental, ils rencontrent des militants sahraouis vivant sous l'occupation marocaine.

"Cette rencontre donne un aperçu effrayant sur les décennies de répression endurées par les Sahraouis, à la poursuite de leurs rêves d'indépendance", raconte-t-on de même source.