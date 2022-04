Congo-Kinshasa: Télécoms - Grandir avec ses employés, le modèle d'un véritable engagement éthique, social et responsable

Avec un produit intérieur brut (PIB) de près de 54 milliards de dollars américains générés - entre autres - par plus de 15 000 entreprises (Multinationales, TPME, start-ups... ), la République Démocratique du Congo (RDC) peut s'appuyer sur les sociétés présentes dans le pays pour contribuer à son essor économique et social.

Ces dernières jouent un rôle majeur dans l'émergence du pays, en tant que partenaires de développement en collaboration avec les autorités locales, via leurs investissements en capital financier, mais également en capital humain, social ou encore en réputation.

Le "Rapport des Tendances RH 2022" publié par le Top Employers Institute examine les dernières tendances en matière de pratiques et stratégies RH constatées chez les meilleures organisations à travers le monde. Le rapport regroupe les données partagées par les 1 857 entreprises ayant obtenu la certification Top Employers 2022 dans le cadre de l'enquête de certification. Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques tels que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.

Pour rappel, chaque année, le Top Employers Institute certifie les entreprises qui s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain.

Ces tendances RH étant connues dans les pays développés, entrent désormais dans le développement multisectoriel des pays aux économies émergentes tel que la RDC. Très récemment, trois grandes entreprises multinationales ont brillées en remportant le prix " Top Employer 2022 " en RDC. Vodacom et DHL, deux entreprises très connues qui fournissent des services au quotidien à la population congolaise. Huawei, qui vient en dernier mais pas le moindre, est incontournable et demeure le principal fournisseur d'infrastructures modernes dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication.

"Réfléchissant sur l'année exigeante qui, comme l'année précédente, a eu un impact sur les organisations à travers le monde, Huawei a continué à montrer qu'elle accorde la priorité au maintien d'excellentes pratiques en matière de personnes sur le lieu de travail. Ils continuent de relever les défis de l'évolution du monde du travail tout en travaillant sans relâche pour avoir un impact positif sur la vie de leur main-d'œuvre. Nous sommes heureux de célébrer et d'applaudir Huawei qui a été certifié Top Employers en RDC cette année" a déclaré David Plink, PDG de Top Employers Institute.

L'obtention de cette certification par Huawei pour la deuxième année consécutive traduit la fidélité de cette entreprise à la RDC et à la prospérité de sa population, puisque la société compte la majorité de Congolais parmi ses employés. Huawei a équipé ses employés de conditions de travail avancés, y compris le réseau de campus intelligent, le système de sauvegarde, les systèmes de vidéoconférence et même des meubles ergonomiques. Dans une interview trouvée dans les plateformes sociales de l'entreprise, l'employée Sandrine NDONGO parle de son expérience et de son sentiment d'appartenance à l'entreprise.

Afin d'assurer une bonne cohésion entre les équipes, Huawei accorde une attention toute particulière aux valeurs d'empathie, à la diversité culturelle ainsi qu'à l'inclusion de ses collaborateurs.