Algérie: Ligue 1 (26e j) - Le Doyen renoue avec le succès et s'empare seul de la 4e place

Alger — Le MC Alger s'est emparé seul de la quatrième place au classement général de la Ligue 1 algérienne de football, après sa victoire (2-0) dans le derby algérois contre le NA Hussein-Dey, disputé dimanche au stade du 5-Juillet, pour le compte de la 26e journée, ayant vu le MC Oran et l'ASO Chlef remporter de précieuses victoires dans la course au maintien, respectivement contre l'USM Alger (2-1) et l'HB Chelghoum-Laïd (1-0).

Plus que le prestige de remporter ce duel direct entre voisins, le Doyen a renoué avec le succès, après cinq journées sans la moindre victoire, réalisant par la même occasion une belle remontée au classement général, car il s'empare seul de la quatrième place, avec 45 points.

De son côté, le Nasria continue de souffrir dans le bas du tableau, en étant 16e, avec seulement vingt et une unités au compteur. Soit à quatre longueur du premier club reléguable, l'Olympique de Médéa.

Le Mouloudia l'a emporté grâce à son buteur le plus prolifique du moment, en l'occurrence Samy Frioui, auteur d'un doublé aux (31' et 45'+1), et qui étaient ses 16e et 17e buts personnels cette saison.

De leur côté, le MC Oran et l'ASO Chlef ont remporté d'importantes victoires dans la course au maintien, surtout que leurs succès ont coïncidé avec les défaites de plusieurs concurrents directs au cours de cette 26e journée.

Les gars d'El Hamri ont dominé les Rouge et Noir grâce à des réalisations de Djabout (21') et Chedli (77'), alors qu'Othmani avait momentanément égalisé pour les visiteurs à la (50').

L'ASO, quant à lui, a fait la différence grâce à un pénalty, transformé par Alili à la (76'), propulsant son équipe par la même occasion à la 8e place, avec 38 points, alors que le MCO pointe un peu plus loin derrière (12e/31 pts).

Lire aussi: Ligue1 algérienne: la JS Kabylie rejoint Paradou en 2e position

Des résultats qui ont pris toute leur valeurs avec les défaites de certains concurrents directs pour le maintien, dont ces mêmes équipes du NAHD et de l'HB Chelghoum-Laïd.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est la JS Kabylie qui avait réalisé la meilleure affaire, en rejoignant le Paradou AC à la deuxième place du classement général, avec 46 points, après sa belle victoire en déplacement chez le mal-classé RC Relizane (1-4).

Les Canaris, fidèles à leur tradition de toujours jouer en conquérants, même à l'extérieur, ont abordé ce match avec conviction, ce qui leur a permis de mener (2-0) bien avant la fin de la première mi-temps, grâce notamment à deux penalties, transformés respectivement par Bensayah (27') et Oukaci (37').

Une dizaine de minutes après le retour des vestiaires, Bensayah est revenu à la charge pour ajouter un troisième but, alors que Belalia avait sauvé l'honneur pour l'équipe locale à la (78').

Quoique, la JSK, nettement plus en forme que le RCR, n'a rien laissé au hasard et a définitivement tué le match, en ajoutant un quatrième et dernier but à la (61') par l'intermédiaire de Ouattara, l'emportant ainsi (1-4) au final.

Un précieux succès, qui propulse les Canaris directement à la deuxième place du classement général, avec 46 points, soit autant que le Paradou AC, qui avait atteint ce ratio la veille, après sa courte mais précieuse victoire à domicile contre l'Olympique de Médéa (2-1).

C'était grâce à des réalisations de Bougherra (76') et Boulebina (90'+1), alors que Belloul avait momentanément égalisé pour le club de Médéa à la (56').

Pour sa part, l'ancien dauphin, la JS Saoura, a régressé à la 5e place à l'issue de cette 26e journée, avec désormais 44 points, car contrairement à ses principaux concurrents, la JSK, le PAC et le MCA, il s'est contenté d'un nul vierge (0-0) lors de son déplacement chez le NC Magra.

Les débats de cette journée s'étaient ouverts samedi, avec le match WA Tlemcen - RC Arbaâ, ayant tourné finalement à l'avantage du club hôte (2-1), grâce notamment au doublé de Bounoua (65' et 70'), alors que Toumi avait momentanément égalisé pour le RCA, à la (50').

Quoique, ce succès n'a apporté grand-chose à la situation critique que traversent les Zianides cette saison, car ils restent bons derniers de la Ligue 1, avec seulement treize unités au compteur.

On rappelle que cette 26e journée a été amputée des matchs CR Belouizdad - US Biskra et CS Constantine - ES Sétif, en raison de la participation du Chabab et de l'Aigle noir à la Ligue des champions.